В Роттердаме заблокировали десятки тысяч грузов, следующих в Россию и Белоруссию

В порту Роттердама заблокировано около 43 тыс. транзитных грузов, следовавших в Россию и Белоруссию, сообщил российский посол в Нидерландах, постпред страны при ОЗХО Александр Шульгин.

Он уточнил, что по состоянию на конец 2022 года в порту заблокированы грузы с пунктом назначения Россия/Белоруссия, передает РИА «Новости».

Торговое представительство РФ в Нидерландах работает над доставкой до конечного адресата. Посол уточнил, что всего помощь оказана в отношении более сотни грузоотправлений.

Шульгин пояснил, что ситуация с перевозкой грузов между Россией и Нидерландами сильно затруднена, так как нет прямого сообщения и запрещен въезд на территорию ЕС грузовых автомобилей с российскими номерами и заход российских судов в порты Европы.

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