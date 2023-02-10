Спасатели МЧС завершили завалы на месте взрыва газа в Новосибирске

Работы по разбору завалов жилого пятиэтажного дома в Новосибирске завершены, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Разбор завалов завершен в 8.18 по местному времени (04.18 мск). В работах участвовали 358 человек и 68 единиц техники, передает ТАСС.

При взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске погибли 12 человек.

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