 

Спасатели МЧС завершили завалы на месте взрыва газа в Новосибирске

10.02.2023, 6:30, Новости дня
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Работы по разбору завалов жилого пятиэтажного дома в Новосибирске завершены, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Разбор завалов завершен в 8.18 по местному времени (04.18 мск). В работах участвовали 358 человек и 68 единиц техники, передает ТАСС.

При взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске погибли 12 человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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