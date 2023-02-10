 

Макрон отверг возможность поставок Киеву истребителей в ближайшее время

10.02.2023, 6:30, Новости дня
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Истребители не могут быть переданы Украине в ближайшие недели ни при каких обстоятельствах, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил телеканал BFMTV.

При этом он не исключил поставок истребителей Украине в дальнейшем, однако считает, что сейчас это «не соответствуют потребностям» ВСУ, передает РИА «Новости».

При этом Макрон заявил, что Франция предпочитает помогать киевскому режиму в других «приоритетах», таких как поставка гаубиц Caesar.

Ранее европейский чиновник заявил, что ни один из глав европейских государств не объявил о планах передать Украине боевые самолеты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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