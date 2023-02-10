Опубликованы кадры круглосуточных тренировок российских штурмовых подразделений

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10.02.2023, 6:30, Новости дня
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На полигонах в тыловых районах в зоне СВО штурмовые отряды круглосуточно отрабатывают штурм укреплений противника в составе подразделений при поддержке минометов, огнеметов и бронетехники, кадры тренировок опубликовало Минобороны России.

На видео запечатлены действия штурмовых отрядов в составе подразделений, огонь из стрелкового оружия, работа минометных расчетов, огнеметчиков с РПО-А «Шмель». Военные отрабатывают маневрирование и тактические приемы в составе групп, а также штурм и зачистку окопов и блиндажей противника, передает РИА «Новости».

В Минобороны уточнили, что огневая и тактическая подготовка проводится ежедневно по несколько часов в дневное и ночное время. Военные тренируются под руководством опытных инструкторов.

Ранее Минобороны показало работу системы залпового огня «Торнадо-С».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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