 

Как извлечь бонусы из увольнения: объяснил эксперт

10.02.2023, 6:21, Разное
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Абсолютное большинство людей воспринимают потерю работы как негативное явление. Оно и понятно: человек в одночасье теряет стабильный источник заработка. Кроме того, обрушение стабильного состояния для многих граждан тоже является серьезной проблемой, особенно в эмоциональном плане. Однако и из этой ситуации можно выйти победителем.

Карьерный коуч
Александра Сиряченко объяснила, как извлечь бонусы из увольнения с работы. Разумеется, совсем необязательно считать себя неудачником, если вы не добились успеха в какой-либо сфере. Называть себя неудачником из-за решения начальника тоже нет никакого смысла. И уж тем более будет лишним записывать себя в худшие сотрудники, если сократили именно вас.

Если вас уволили – это не значит, что вы работает хуже коллег или соображаете хуже начальника. Вполне возможно, руководства чисто из административных соображений решило сократить персонал или, например, из-за финансовых трудностей уволить первоклассных сотрудников с самой высокой зарплатой. Причин может быть великое множество, в а голову шефа вы точно не влезете.

Бывает и обратная ситуация. Человек ненавидит свою работу, мечтает уволиться, но не может себе этого позволить. Во-первых, ему слишком важно чисто психологически ощущать некую стабильность. Во-вторых, финансовые обязательства перед банками и другие долги могут стать препятствием для принятия волевого решения.

Однако при увольнении с работы человек получит очень важные бонусы. Первый, по словам карьерного коуча, является возможность уделить время любимому делу, например, учебой или хобби. На втором месте – “воздух”, который можно посвятить себе: сходить в кино, дочитать книгу или просто поспать в обед.

Эксперт напомнил, что после увольнения с работы можно просто отдохнуть. К сожалению, для многих людей это непозволительная роскошь. Наконец, увольнение – это возможность уйти из коллектива, который причиняет негативные эмоции.


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