CNBC – реакция Эрдогана на землетрясение предопределит его политическое будущее

Пока спасатели со всего мира продолжают разбирать завалы и искать выживших после разрушительного землетрясения в Турции, эксперты пытаются оценить, какое влияние катастрофа окажет на будущее страны в долгосрочной перспективе, пишет CNBC. Этот год станет для Турции «переломным»: в мае в стране пройдут президентские выборы. Как считает издание, реакция Эрдогана на стихийное бедствие сыграет важную роль в его политическом будущем.



AP

В понедельник, когда два сильнейших землетрясения с интервалом в девять часов и магнитудой 7,8 и 7,5 сотрясли Турцию и Сирию, жизнь миллионов людей изменилась навсегда, пишет CNBC.

На момент написания статьи число погибших в результате землетрясений составило более 12 тыс человек, многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Всемирная организация здравоохранения оценила число людей, пострадавших от стихийного бедствия, в 23 млн. Разрушено по меньшей мере 6 тыс зданий, под завалами до сих пор находятся люди. Спасательные работы, в которых задействованы более 25 тыс человек из разных стран, по-прежнему остаются главным приоритетом. Низкие температуры угрожают жизням выживших и тех, кто всё ещё находится под завалами.

Сирия, разорённая 12-летней войной и терроризмом, наименее подготовлена к такому кризису. Её инфраструктура сильно истощена, и страна по-прежнему находится под западными санкциями. Тысячи из тех, кто находится в пострадавших районах, уже являются беженцами или внутренне перемещенными лицами.

Пока «пыль катастрофы всё ещё оседает», аналитики оценивают долгосрочный эффект, который стихийное бедствие может оказать на Турцию, страну, чьё 85-миллионное население уже погрязло в экономических проблемах — и чьи армия, экономика и политика оказывают серьёзное влияние далеко за пределами границ.

Этот год станет для Турции «переломным»: 14 мая в стране пройдут президентские выборы. Их результат — независимо от того, останется ли у власти нынешний президент Реджеп Тайип Эрдоган или нет — «будет иметь огромные последствия для населения, экономики, валюты и демократии».

Реакция Эрдогана на стихийное бедствие — и потенциальные призывы к ответственности за то, почему так много зданий были не готовы противостоять столь мощным подземным толчкам, —сыграют важную роль в его политическом будущем.

«Если спасательные работы будут проводиться недобросовестно, а люди будут разочарованы, последует ответный удар, — заявил CNBC Майк Харрис, основатель Cribstone Strategic Macro. — И другой вопрос, конечно, заключается в зданиях и в том, какие из них разрушились. Если они были построены в соответствии с новыми кодексами и власти не вводили никаких правил, Эрдоган может столкнуться с серьёзной волной критики. Поэтому Эрдоган теряет контроль над нарративом».

Эрдоган призвал провести досрочные выборы в мае на фоне национального кризиса стоимости жизни, когда инфляция превышает 57%. Некоторые эксперты предполагают, что этот шаг свидетельствует о стремлении Эрдогана обеспечить себе ещё один президентский срок, прежде чем его противоречивая экономическая политика обернётся неприятными последствиями.

Более ранние финансовые предвыборные обещания Эрдогана — такие популистские шаги, как повышение зарплат и снижение пенсионного возраста, — теперь могут «оказаться невыполнимыми», поскольку значительную часть государственных средств потребуется направить на восстановление целых городов.

Инвесторы в последние годы массово выводили свои деньги из Турции. Несмотря на землетрясение и экономические проблемы, Марк Мебиус из Mobius Capital Partners LLP сохраняет оптимистичный настрой: «Когда дело доходит до инвестирования в Турцию, мы по-прежнему считаем, что это жизнеспособное место». «У нас там действительно есть инвестиции. Причина в том, что турки такие гибкие, так способны приспосабливаться ко всем этим бедствиям и проблемам. Даже при высокой инфляции и при очень слабой лире. Так что мы совсем не боимся инвестировать в Турцию», — отметил он.

При этом Мебиус считает, что плохая подготовка Турции к землетрясению вскоре может подорвать шансы Эрдогана на выборах. «Это одна из больших проблем, строительные нормы и правила в некоторых из этих районов не соответствуют требованиям», — пояснил он.

Реакция Эрдогана на землетрясения — и последующие результаты выборов — окажут влияние и роль Турции на международной арене. Турция получит «некоторое облегчение» от давления Запада на её позицию в отношении приёма Швеции в НАТО после землетрясений, но ненадолго, считает Синан Ульген, председатель Стамбульского центра экономики и внешней политики.

«Это будет временно, — отметил Ульген. — Турция рассмотрит возможность отсрочки на несколько недель, но после этого вернётся к делам во внешней политике».

В настоящий момент западные союзники и страны со всего мира направляют гуманитарную помощь и команды спасателей, чтобы помочь Турции в ликвидации последствий стихийных бедствий. Анкаре потребуется увеличить государственные расходы, чтобы поддержать нуждающихся и восстановить все районы, пострадавшие от землетрясений.

«Положительной стороной является то, что у Турции есть бюджетное пространство», — подчеркнул Ульген. Отношение государственного долга Турции к ВВП составляет около 34%, что очень низко по сравнению с США и Европой. По его словам, это означает, что у Турции «есть возможности для бюджетных расходов, даже если это предполагает значительное увеличение коэффициента государственного долга».

Будучи крупной страной, Турция обладает значительным потенциалом для реагирования на чрезвычайные ситуации природного характера. Тем не менее, Ульген добавляет: «Независимо от имеющегося потенциала, к сожалению, его будет недостаточно для реагирования на такого рода бедствия», — передаёт CNBC.