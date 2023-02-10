 

Das Erste – жёстких сроков нет — в Брюсселе выслушали призывы Зеленского, но призвали не питать иллюзий по поводу вступления в ЕС

10.02.2023, 5:45, Разное
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На саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский потребовал нарастить поставки вооружений Киеву и подчеркнул своё стремление к сближению с ЕС, пишет Das Erste. Однако главы европейских государств и правительств ясно дали понять, что Киеву не стоит питать иллюзий по поводу быстрого вступления в ЕС. Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что другие страны, имеющие статус кандидата, также долго ждали присоединения, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что всё это «процесс, основанный на достижениях».


AP

Главной темой двухдневного саммита ЕС с самого начала была Украина и её конфликт с Россией. В конце концов, президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Брюссель — несмотря на все опасения по поводу безопасности. После его визитов в Лондон и Париж он воспользовался «ещё одной возможностью подчеркнуть, что важно для него и его страны» — постоянная поддержка Европейского Союза: военная, финансовая, моральная, пишет Das Erste.

В своем выступлении перед депутатами Европарламента Зеленский «не оставил сомнений в том, за что, по его мнению, идёт эта война — за борьбу с самой антиевропейской силой современного мира», которая, как он выразился, «пытается уничтожить украинский европейский образ жизни». «Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами», — отметил он. В этой связи Зеленский также заявил о «тотальной войне».

Когда Зеленский прибыл в аэропорт Брюсселя, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что президент Украины «уже прибыл домой», что некоторые расценили как чёткий сигнал Мишеля о том, что не только сама Украина, но и Европейский Союз серьёзно заинтересованы в присоединении Украины к ЕС как можно быстрее.

Хотя Мишель не заявил об этом прямо, он подчеркнул широкое согласие европейцев по поводу политики в отношении Украины. По его словам, большая сплочённость европейцев объясняется желанием «поддержать людей, которые решили сопротивляться» и выступить в защиту ценностей, представляющих собой «фундамент Европы»: свободы, демократии и достоинства каждого.

Однако многие из 27 глав европейских государств и правительств не поддерживают быстрое присоединение Украины к интеграционному объединению. К этому сегодня никто не призывал — наоборот. Процесс запущен, указали они. Теперь всё зависит от дальнейшей работы. В конце концов, Украина уже имеет официальный статус кандидата в члены ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил, что другие страны, имеющие статус кандидата, тоже долго ждали присоединения. По словам Шольца, в первую очередь речь идёт о Западных Балканах: нельзя допустить повторения этой истории. Странам было обещано присоединение 20 лет назад. «Мы должны ускорить процесс, в том числе с точки зрения наших собственных процессов принятия решений», — призвал Шольц.

При этом широкий отклик получило одно послание: ни у кого не должно быть никаких иллюзий, даже в Киеве. По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина в последнее время «добилась впечатляющих успехов на пути к европейской интеграции». Однако она подчеркнула, что жёстких сроков начала переговоров о вступлении в ЕС нет и что всё это «процесс, основанный на достижениях».

Едва ли не больше, чем вступление Украины в ЕС, обсуждался сегодня в Брюсселе вопрос о дальнейшей военной поддержке. Зеленский использовал и своё выступление в Европарламенте, и встречу с главами государств и правительств, чтобы вновь призвать к передаче более мощных вооружений и потребовать увеличения скорости поставок. По его словам, Украине нужны боеприпасы, современные танки, ракеты большой дальности и истребители.

Его сегодняшнее выступления и требования, скорее всего, вызовут дебаты о дальнейших поставках оружия. «В начале войны на Украине почти год назад речь ещё шла о стальных касках и боеприпасах, потом о бронированных разведывательно-дозорных машинах и противоракетных комплексах, затем о боевых танках и теперь об истребителях. Кое-кто в ЕС, не в последнюю очередь в Германии, обеспокоен этим развитием событий, потому что в конечном итоге Европа может быть втянута в войну», — считает издание.

Только президент Болгарии Румен Радев сегодня в Брюсселе открыто высказался против дальнейшей военной помощи Украине. Настало время принять меры по прекращению конфликта, потребовал он. До сих пор такие призывы не увенчивались успехом. Как и на этом саммите ЕС, отмечает Das Erste.


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