Без привязи

И снова петь — остальное неважно.

Сбежать из дома, слинять из отеля, ошибиться дверью, уснуть в лифте, взять такси и не сказать адреса…

Утопиться в спирте, подорвать печень динамитом, разрисовать правое плечо цветами, ходить в вытянутой майке-алкоголичке и хрипеть блюз…

Вырасти до облаков, сверзиться с самолета, быть страшной девочкой, худой, как смерть, безумной, как три дурдома, лупить по морде встречных: на, на, на, бери и получай, придурошный, нелепый, мир-предатель…

Забиться в студию на Радио Франческа, а барабанщик слеп, а гитаристы немы, и выдать звук отчаянных децибел и страстных мегават, и в середине песни вдруг подобрать волосы и сделать себе хвост, черный, как Мексика, чернушный, как беда, и быть, и петь, и наплевать, и снова петь, а другое все неважно…

Ах да, еще есть маленькая плюшевая собачка на крышке электрофоно… смотрит в окно… не знает страха, когда от крика и рева страшно всем так называемым нормальным… любимая игрушка сорвавшейся со всех привязей певицы…

Зовут ее Бет Харт.

Алексей Поликовский,

обозреватель «Новой газеты»

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