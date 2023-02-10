 

Без привязи

10.02.2023, 5:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

И снова петь — остальное неважно.

Сбежать из дома, слинять из отеля, ошибиться дверью, уснуть в лифте, взять такси и не сказать адреса…

Утопиться в спирте, подорвать печень динамитом, разрисовать правое плечо цветами, ходить в вытянутой майке-алкоголичке и хрипеть блюз…

Вырасти до облаков, сверзиться с самолета, быть страшной девочкой, худой, как смерть, безумной, как три дурдома, лупить по морде встречных: на, на, на, бери и получай, придурошный, нелепый, мир-предатель…

Забиться в студию на Радио Франческа, а барабанщик слеп, а гитаристы немы, и выдать звук отчаянных децибел и страстных мегават, и в середине песни вдруг подобрать волосы и сделать себе хвост, черный, как Мексика, чернушный, как беда, и быть, и петь, и наплевать, и снова петь, а другое все неважно…

Ах да, еще есть маленькая плюшевая собачка на крышке электрофоно… смотрит в окно… не знает страха, когда от крика и рева страшно всем так называемым нормальным… любимая игрушка сорвавшейся со всех привязей певицы…

Зовут ее Бет Харт.

Алексей Поликовский,
обозреватель «Новой газеты»

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11.21 / Прически, которые чаще всего выбирают француженки. Они универсальны и за ними легко ухаживать

03.06.22 / Собираем васильки. Что нужно сделать всем женщинам 4 июня для благополучия дома

23.08.22 / Игуаны, километры кроссовок и Рики Мартин за стенкой: Гусева обо всех тайных уголках на вилле Киркорова

28.01.21 / Скандалы: Тайна ялтинского генплана

22.02.22 / В России с 1 марта запретят выбрасывать бытовую технику

21.01.22 / Минус 20%: эксперты дали неутешительный прогноз по курсу рубля

05.01.21 / 2020 год для хозяйки ресторана китайской кухни в Москве

28.12.22 / В столице Швеции прогремел взрыв

08.04.22 / Волосы до плеч с челкой-шторкой: выбираем модную и простую в укладке стрижку

29.12.21 / Прекр-р-расный человек! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика