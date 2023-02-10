Эксперт заявил о возможных сильных землетрясениях в скором времени

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10.02.2023, 5:09, Новости дня
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Некоторое повышение сейсмической активности на планете ожидается в ближайшие пять лет, число землетрясений может увеличиться, сообщил директор единой геофизической службы РАН, доктор технических наук Юрий Виноградов.

Он отметил, что сильные землетрясения, магнитудой в 9 баллов, происходят в среднем раз в пять-семь лет, в 8 баллов – два-три раза в год, передает РИА «Новости».

При этом последние четыре года сейсмическая активность была понижена. Так как все стремится к среднему, можно прогнозировать, что в ближайшие пять лет количество землетрясений может возрасти. Однако предсказать, где будет сильное землетрясение невозможно, отметил Виноградов.

При этом сейсмоопасные зоны в мире известны, проживающие там должны быть готовы к землетрясениям. В РФ в ближайшее время возможны землетрясения на Камчатке, Курилах, Сахалине, Байкале, Алтае-Саянском крае и Кавказе.

Напомним, разрушительное землетрясение 6 февраля произошло в Турции и Сирии, в Турции погибли более 17 тыс. человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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