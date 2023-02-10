 

В Белом доме предложили рассмотреть сотрудничество США и России в Арктике

10.02.2023, 5:09, Новости дня
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Вашингтону стоит задуматься о сотрудничестве с Россией в Арктике по жизненно важным вопросам, сообщил директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон.

Он пояснил, что США сделали исключение в сотрудничестве с Москвой по космосу, также страны работают вместе по вопросам жизни и смерти. Кофрон предположил, что такая модель могла бы сработать и в арктическом регионе, передает РИА «Новости».

При этом в Вашингтоне считают, что пока продолжается конфликт вокруг Украины, рассчитывать на серьезное сотрудничество США и РФ в Арктике не стоит.

Кофрон отметил, что Россия в контексте Арктики я настроена оборонительно. При этом он считает, что Москва наращивает вооруженные силы в арктическом регионе с целью контролировать его.

Ранее обозреватель Politico Кеннет Розен отмечал, что российское присутствие в Арктике значительно объемнее американского, из-за этого США отстают от РФ в так называемой «арктической гонке».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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