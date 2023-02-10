Евросоюз подготовит план увеличения запасов боеприпасов

Страны ЕС к следующему саммиту, который пройдет в марте, подготовят промышленный план увеличения своих запасов боеприпасов, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Он сообщил, что участники саммита посмотрели запас боеприпасов в ЕС и решили достичь прогресса по сотрудничеству с индустрией производства. Также ЕС намерен улучшить свою способность поставлять наши оборонные системы с боеприпасами, передает ТАСС.

Ранее немецкий политик и председатель ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что страны ЕС должны ввести «военную экономику» в связи с конфликтом на Украине.

—