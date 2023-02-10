 

Евросоюз подготовит план увеличения запасов боеприпасов

10.02.2023, 5:09, Новости дня
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Страны ЕС к следующему саммиту, который пройдет в марте, подготовят промышленный план увеличения своих запасов боеприпасов, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Он сообщил, что участники саммита посмотрели запас боеприпасов в ЕС и решили достичь прогресса по сотрудничеству с индустрией производства. Также ЕС намерен улучшить свою способность поставлять наши оборонные системы с боеприпасами, передает ТАСС.

Ранее немецкий политик и председатель ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер заявил, что страны ЕС должны ввести «военную экономику» в связи с конфликтом на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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