 

Готовы ли вы носить брюки-клеш?

10.02.2023, 5:00, Разное
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Так к чему тогда вопрос?
К тому, насколько мы, как лакмус, чувствуем тренды. Ведь необязательно штудировать обзоры стилистов или до дыр пересматривать свежие показы мод в поисках актуального стиля.

Мода – это то, что витает в воздухе и обществе, причем подчас независимо от международных границ. И, определенно, в мире сейчас возрождение эпохи 70-х.

А что является главными символами ярких 70-х? Правильно, хиппи и брюки клеш: вельветовые, разные коричневые, терракотовые, принтованные и самое главное джинсовые, которые у нас в стране было не достать.

В то время были также популярны водолазки лапшой, батники с вытянутыми острыми воротниками, очки в крупной квадратной оправе, костюмы сафари, вязаные крючком топы и кардиганы, обувь на толстой подошве. Если платья, то романтичные, если сарафаны, то с бахромой, если блузы, то с рюшами и вычурными манжетами.

А добавить ко всему этому великолепию объемную прическу с намеком на каскад, челку-шторку, яркие тени диско и образ свободной девушки из 70-х так и встает перед глазами.

А что если проанализировать, во что трансформировались все названные атрибуты моды того времени?

Комплекты сафари – в брюки карго, растительные мотивы пейсли – в яркие психоделические принты, созданные будь то человеком, будь то нейронной сетью, водолазки лапшой – в кофты слим с удлиненными рукавами, топы стали бра в технике кроше, а платья и юбки вновь обрели приталенный силуэт и приукрасились воланами.

В 2023 мода, само собой, в чем-то находит новые смыслы, но клеши так и остались клешами, и в базовых ценностях и тогда и сейчас все желают радости, мира и ярких красок.

Готовы ли вы носить брюки-клеш?


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