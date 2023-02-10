 

Самые частые документы-подделки на жилье

10.02.2023, 5:00, Разное
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Один из распространенных видов мошенничества на рынке недвижимости – предоставление поддельной документации при заключении сделки. В столичном Росреестре рассказали, какие из документов чаще всего подделывают при сделках с жильем.

Одним из самых подделываемых документов является договор дарения. В таком договоре может стоить фальшивая подпись. Кроме того, он может быть составлен от имени человека, который уже умер.

В зоне риска также арендные договора, в которых нередко прописывается недвижимость, находящаяся в собственности не у частного лица, а у муниципалитета.

Договор купли-продажи может быть подписан лицом, не обладающим должными полномочиями. Такой же риск есть у свидетельства о переходе прав на наследуемую недвижимость, а также отсутствие нотариального удостоверения.

Крайне внимательно следует проверять документ о снятии наложенного ареста на недвижимость, который подписывает судебный пристав.

В список наиболее частых документов-подделок также попали закладные, свидетельства о праве на землю и доверенности.


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