Politico – эксперты ООН встревожены ущемлением прав национальных меньшинств в Латвии

Речь идёт о новом законе об образовании, согласно которому страна полностью откажется от обучения на русском языке в ближайшие два года. В ООН заметили, что закон похож на дискриминационный. Однако латвийские власти с этим не согласны. Они уверены, что каждая страна лучше знает, как именно защищать свои национальные меньшинства, поясняет Politico.



AP

Недавно Латвия приняла закон о поэтапном отказе от образования в школах на языке национальных меньшинств. Это прежде всего касается русскоязычного населения страны. Как пишет Politico, такое решение насторожило некоторых экспертов из ООН. Они назвали его дискриминационным.

План сделать латвийский единственным языком в образовательных учреждениях расписан до 2025 года. Начнут с детских садов и начальных классов, постепенно охватывая все уровни системы.

«Согласно международному законодательству и региональным документам правительство Латвии обязано защищать и поддерживать языковые права национальных меньшинств без дискриминации», — приводит слова эксперта Politico. «Латвийские официальные лица должны дать разъяснения по поводу жёстких ограничений в отношении образования на языках меньшинств, которые приближаются практически к полной отмене».

Ответ латвийских властей сводился к тому, что у каждой страны есть право самой выбирать «наиболее эффективные способы защиты прав национальных меньшинств». Таким образом, они считают, что новый закон не идёт вразрез с международным законодательством.

«Латвия действовала добросовестно, постепенно увеличивая соотношение латышского языка в качестве языка обучения в системе образования и обозначив достаточный переходный период для вступления поправок в силу», — заявил министр иностранных дел страны Эдгарс Ринкевичс.

Самой большой этнической группой после латышей являются русские, они составляют около четверти населения страны. Власти Латвии подчёркивают, что новый закон об образовании — это лишь часть общего плана по дерусификации, целью которого является «обеспечение, поддержка и развитие латышского языка как официального государственного языка и языка общества».

Издание Politico также напоминает, что с момента начала конфликта на Украине Латвия, как и два соседних прибалтийских государства, заняли очень жёсткую антироссийскую позицию. В числе прочего она проявлялась в демонтаже памятников советским воинам и высылке российских дипломатов.