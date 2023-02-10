 

Якутии предсказали ухудшение ситуации с паводками

10.02.2023, 3:48, Новости дня
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Слишком толстый лед, образовавшийся на водоемах в Якутии, осложнит паводковую обстановку во время весеннего половодья в этом году, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По данным экспертов, максимальная толщина льда в регионе составила около 140 сантиметров, что превышает показатели прошлого года на 10-55 сантиметров, передает РИА «Новости».

В институте уточнили, что толщина льда на водоемах в европейской части РФ – от 7 до 75 сантиметров. Отдельно ученые предупредили о сохранении рисков провала людей и техники под лед.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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