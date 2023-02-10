Якутии предсказали ухудшение ситуации с паводками

Слишком толстый лед, образовавшийся на водоемах в Якутии, осложнит паводковую обстановку во время весеннего половодья в этом году, предупредил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

По данным экспертов, максимальная толщина льда в регионе составила около 140 сантиметров, что превышает показатели прошлого года на 10-55 сантиметров, передает РИА «Новости».

В институте уточнили, что толщина льда на водоемах в европейской части РФ – от 7 до 75 сантиметров. Отдельно ученые предупредили о сохранении рисков провала людей и техники под лед.

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