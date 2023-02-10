Минздрав региона подтвердил гибель 12 человек в Новосибирске при взрыве газа
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При взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погибли 12 человек, сообщили в региональном Минздраве.
10 февраля были обнаружены тела двух женщин. Девять человек пострадали, сообщает ТАСС.
Напомним, в многоквартирном жилом доме в Новосбирске 8 февраля произошел взрыв газа. В следственном управлении СК по региону сообщали, что дом перед взрывом осматривали некие лица, представившиеся сотрудниками газовой службы, их задержали.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Новосибирске, и пообещал оказать всю необходимую помощь.
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