 

Минздрав региона подтвердил гибель 12 человек в Новосибирске при взрыве газа

10.02.2023, 3:48, Новости дня
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При взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погибли 12 человек, сообщили в региональном Минздраве.

10 февраля были обнаружены тела двух женщин. Девять человек пострадали, сообщает ТАСС.

Напомним, в многоквартирном жилом доме в Новосбирске 8 февраля произошел взрыв газа. В следственном управлении СК по региону сообщали, что дом перед взрывом осматривали некие лица, представившиеся сотрудниками газовой службы, их задержали.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Новосибирске, и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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