 

Маск не исключил появления людей на Марсе в течение 10 лет

10.02.2023, 3:48, Новости дня
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Люди могут весьма вероятно высадиться на Марсе в течение ближайших 10 лет, считает американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск, об этом он написал в Twitter (заблокирован в России).

Он признался, что является оптимистом, поэтому полагает, что высажка людей на Марсе через пять лет возможна, а через 10 – весьма вероятна, передает ТАСС.

SpaceX разрабатывает корабль многоразового использования Starship для полетов на Марс, аппарат способен доставить на Красную планету до 100 человек. Маск заявлял, что высадка кораблей Starship на Марс произойдет до 2030 года. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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