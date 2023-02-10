Что делать, если вы прилетели, а багаж нет: 5 шагов от юриста

Потеря багажа —

неприятно событие, которое может произойти в поездке. Безусловно, никто не

хочет бегать в аэропорту и выяснять, куда же делись любимые вещи. Однако, нужно

быть готовым к любой ситуации. Специально для издания Царьград юрист Екатерина

Антонова поделилась пошаговой инструкцией.

Что делать, если

вы прилетели, а багаж нет:

Прежде всего,

обратитесь на стойку информации. Иногда прямо там можно выяснить, что багаж

летит в пункт назначения другим рейсом.

обратитесь на стойку информации. Иногда прямо там можно выяснить, что багаж летит в пункт назначения другим рейсом. Обязательно

заполните заявление о пропаже и укажите актуальный номер телефона.

заполните заявление о пропаже и укажите актуальный номер телефона. Если решить

вопрос быстро не получается, необходим отправить форму на стойке Lost&Found

или у сотрудника авиакомпании. Нужно корректно указать характеристики чемодана

и данные по бирке.

вопрос быстро не получается, необходим отправить форму на стойке Lost&Found или у сотрудника авиакомпании. Нужно корректно указать характеристики чемодана и данные по бирке. Возьмите номер

телефон у сотрудника, который занимается оформлением вашего случая. Так, вы

сможете быть на связи.

телефон у сотрудника, который занимается оформлением вашего случая. Так, вы сможете быть на связи. В течение 21 дня

ожидайте багаж. Однако, если вам не повезло, не расстраивайтесь. Оформляйте документы

для компенсации. Обычно это 20 долларов за 1 килограмм. Эту сумму можно

обжаловать.

Юрист уточняет,

что обычно багаж находится очень быстро. Запаситесь терпением, мониторьте

ситуацию и ожидайте возвращение своего богатства.