 

Что делать, если вы прилетели, а багаж нет: 5 шагов от юриста

10.02.2023, 3:40, Разное
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Потеря багажа —
неприятно событие, которое может произойти в поездке. Безусловно, никто не
хочет бегать в аэропорту и выяснять, куда же делись любимые вещи. Однако, нужно
быть готовым к любой ситуации. Специально для издания Царьград юрист Екатерина
Антонова поделилась пошаговой инструкцией.

Что делать, если
вы прилетели, а багаж нет:

  • Прежде всего,
    обратитесь на стойку информации. Иногда прямо там можно выяснить, что багаж
    летит в пункт назначения другим рейсом.
  • Обязательно
    заполните заявление о пропаже и укажите актуальный номер телефона.
  • Если решить
    вопрос быстро не получается, необходим отправить форму на стойке Lost&Found
    или у сотрудника авиакомпании. Нужно корректно указать характеристики чемодана
    и данные по бирке.
  • Возьмите номер
    телефон у сотрудника, который занимается оформлением вашего случая. Так, вы
    сможете быть на связи.
  • В течение 21 дня
    ожидайте багаж. Однако, если вам не повезло, не расстраивайтесь. Оформляйте документы
    для компенсации. Обычно это 20 долларов за 1 килограмм. Эту сумму можно
    обжаловать.

Юрист уточняет,
что обычно багаж находится очень быстро. Запаситесь терпением, мониторьте
ситуацию и ожидайте возвращение своего богатства.


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