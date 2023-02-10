Что делать, если вы прилетели, а багаж нет: 5 шагов от юриста
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Потеря багажа —
неприятно событие, которое может произойти в поездке. Безусловно, никто не
хочет бегать в аэропорту и выяснять, куда же делись любимые вещи. Однако, нужно
быть готовым к любой ситуации. Специально для издания Царьград юрист Екатерина
Антонова поделилась пошаговой инструкцией.
Что делать, если
вы прилетели, а багаж нет:
- Прежде всего,
обратитесь на стойку информации. Иногда прямо там можно выяснить, что багаж
летит в пункт назначения другим рейсом.
- Обязательно
заполните заявление о пропаже и укажите актуальный номер телефона.
- Если решить
вопрос быстро не получается, необходим отправить форму на стойке Lost&Found
или у сотрудника авиакомпании. Нужно корректно указать характеристики чемодана
и данные по бирке.
- Возьмите номер
телефон у сотрудника, который занимается оформлением вашего случая. Так, вы
сможете быть на связи.
- В течение 21 дня
ожидайте багаж. Однако, если вам не повезло, не расстраивайтесь. Оформляйте документы
для компенсации. Обычно это 20 долларов за 1 килограмм. Эту сумму можно
обжаловать.
Юрист уточняет,
что обычно багаж находится очень быстро. Запаситесь терпением, мониторьте
ситуацию и ожидайте возвращение своего богатства.
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