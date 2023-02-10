 

Как две капли: исхудавшего белокурого ангелоподобного Киркорова перепутали с Бузовой

10.02.2023, 3:40, Разное
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“Гордый профиль, твердый шаг, // Со спины – дак чистый шах! // Только сдвинь корону набок, Чтоб не висла на ушах!..” – обращалась Нянька к Царю в “Сказе про Федота-стрельца, удалого молодца” Леонида Филатова.

Киркорову корону сдвигать не требуется – он единственный король на нашей эстраде и конкурентов не видно. Тем более, он сейчас похудел, постройнел и стал по-королевски прекрасен. Гордый профиль, твердый шаг!

Правда, со спины его теперь легко перепутать с Ольгой Бузвой. Тот же точеный стан, те же белокурые волосы с химической заливкой… Бузова, кстати, недавно подстриглась, так что не исключено, что Киркоров нарастил пряди волосы бывшей звезды “Дома-2”. Но мы этого никогда не узнаем.

А вот увидеть кубики пресса Филиппа, о которых он всегда мечтал, сможем скоро. Киркоров признается, что режиссер Николай Лебедев их уже оценил, а вот другие желающие увидят сексуальность и красоту чуть позже – певец сейчас доводит себя до совершенства. У него в апреле концерты в Питере и Москве, вот и наводит лоск.

Правда, новый имидж артиста вызвал пересуды. Кто-то считает, что ему очень идут длинные белые волосы и голубые глаза, а кто-то шутит, что 55-летний артист стал похож на Татьяну Буланову или Аллу Пугачеву в молодости.


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