 

Мнение: Крайне странный грипп

10.02.2023, 3:35, Разное
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Костомаров таскает на себе Валерию Ланскую (Первый канал)

С нарастающим изумлением наблюдаю опупею вокруг фигуриста Романа Костомарова (между прочим, бывшего партнера Татьяны Навки, о которой СМИ в последний год как-то вообще заткнулись наглухо, как будто то ли умерла, то ли “предала Родину”).

Имеем: Роман – профессиональный спортсмен, олимпийский чемпион, совсем не старик (46 лет). И вдруг – в начале января, согласно официальной версии, он типа “простудился” – то есть заболел гриппом (официально сейчас все всячески отрицают, что у него был ковид; нет, говорят – грипп! Только грипп!) В общем, заболел этот профи на льду гриппом, 10 января он попадает в больницу уже с пневмонией (больница – печально известная Коммунарка), оттуда его переводят в реанимацию (!) и подключают к ИВЛ, потом вводят в кому… Какая-то знакомая последовательность, не правда ли? Сколько мы про это наслушались за два года “страшной эпидемии ковида”? Но только в нашем случае ковид яростно отрицают!

А потом – вообще жесть: в коме под ИВЛ Костомаров проводит почти месяц, и в прессу уплывают еще в начале февраля “утечки”, что у Костомарова начали, как раньше говорили, “отниматься” пальцы на руках и ногах – некроз! Последствия ЭКМО – то есть, как я понял, подключения пациента к аппарату, который в буквально смысле “дышит за него”, при неработающих легких и кое-как работающем сердце. И под это дело врачи говорят, что пальцы у Романа спасти не удастся.

Результат: сначала “заболевшему гриппом” фигуристу отрубают обе стопы, а сегодня уже говорят, что придется точно так же отчекрыжить заодно и пальцы на руках.

Вопрос – что это за чертовщина? Откуда такие жуткие последствия?? Складывается впечатление, что доктора в “прославленной” Коммунарке будут этак и дальше постепенно отрубать у спортсмена руки и ноги по частям, словно в каком-то романе ужасов… С чего вдруг такое? Костомаров – не инвалид, не диабетик, он до последнего времени сам выступал во всяких ледовых шоу…

При этом, похоже, как-то очень тщательно обходится вопрос – прививался Роман “от ковида” или нет? Может быть, разгадка именно в этом? Иначе – почему у человека сначала грипп, потом кома, а потом некроз пошел по всему телу? Удивительно…

Но состояние современной медицины в очередной раз вводит в ступор. Это ведь всё случилось в Москве, с человеком непростым, который с самого начала попал в “самый современный медцентр”, где, по идее, за его здоровье боролись лучшие московские врачи, во главе кавалером разных орденов и без пяти минут лидером списка “Единой России” на выборах в ГД Проценко…

UPD. Последняя версия из комментов такова: “Длительное пребывание в неподвижности на ЭКМО без регулярного массажа конечностей может вызвать в них застой кровообращения и гангрену. Обычно таким занимаются близкие родственники или они нанимают специально обученных людей. А если их нет или им пофиг, то можно и во вроде бы приличной больнице умереть от пролежней и гангрены”.

Феноменально, коли так! То есть в “элитной больнице” ЗНАЛИ, что если больному не делать массаж ступней и ладоней, то он в конце концов останется без рук и ног; знали! Но – не делали. Это вот как вообще понимать?

Источник: Размышления вольного социолога


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