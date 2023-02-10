Моравецкий – победа над Россией нужна не только Польше, но и всей Европе

Польша не выбирала себе место на карте мира, поэтому украинский конфликт — это для неё в первую очередь экзистенциальная угроза и лишь затем возможная выигрышная смена геополитической расстановки в ЕС, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Польский лидер уверен, что от Германии нужно требовать больше помощи Киеву, потому что, даже если Берлин, на удивление, передаст Украине всю обещанную технику, это будет «капля в море», пишет TVP Info.



АР

«Лучше поздно, чем никогда», — так премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал решение Германии передать Украине танки Leopard 2. «Я ценю помощь Германии в адрес Украины, но нам следует также сохранить пропорции. Берлин больше помощи декларирует, чем в итоге оказывает. И ведь одними декларациями мы не защитим Украину. Даже если бы Германия передала Украине столько, сколько она декларирует, то это всё равно было бы каплей в море нужд. От одного из самых сильных европейских государств нужно требовать больше», — подчеркнул в интервью Corriere della Sera глава польского правительства. По его словам, в плане оказания помощи Киеву Берлин превратился в своего рода «одинокий остров». Он полагал, что путём торгового обмена возможно будет отвлечь Москву от имперских устремлений и одновременно призывал не «дразнить медведя».

«Если бы все страны прореагировали столь же быстро и с одинаковой решимостью, как Польша, то сегодня мы бы были намного ближе к победе Украины», — объяснил Моравецкий. Он обратил внимание на то, что задержка поставок оружия Киеву идёт вразрез с интересами Европы и придаёт большую уверенность Москве. «Для РФ энергоресурсы обладают той же функцией, что и танки, — это инструменты завоевания и порабощения. Я хотел бы верить в то, что передача таков Leopard Украине станет свидетельством прорыва в восприятии РФ и затем Германия продолжит сотрудничество с Польшей с целью обеспечения безопасности и стабильности в Европе…», — рассказал польский лидер. «Если мы хотим, чтобы победил мир, мы не должны поддаваться российской пропаганде страха», — призвал он.

На вопрос издания, следует ли передать Киеву самолёты F-16, Моравецкий отрезал: «У Украины есть наша полная поддержка, также в долгосрочном плане. Польша уже передала Киеву множество военной техники. Что касается истребителей, то решение остаётся за НАТО. В настоящий момент таких договорённостей не существует».

В интервью Моравецкий также разъяснил, что Польша рассматривает украинский конфликт прежде всего как экзистенциальную угрозу* для неё и всей Европы, а не как шанс сместить центр тяжести ЕС в центрально-восточную часть и тем самым занять место традиционного франко-немецкого союза. «Если РФ выиграет, то тогда можно выбросить весь геополитический анализ… Польша не выбирала себе то место на карте, где она расположена, но она прекрасно осознаёт ту ответственность, которою предполагает это место. Победа над Россией — это как польский, так и европейский национальный интерес», — объяснил он.

Польский премьер уверен, что украинский конфликт навсегда изменил ситуацию в Европе, и о переговорах с Россией пока стоит забыть. «…Россия сегодня стала террористическим государством, и пока это не закончится, нам не о чем говорить», — констатировал Моравецкий. Одновременно он отметил, что надежда на будущее отношений РФ — ЕС существует в случае демонтажа российской «квазитоталитарной системы». Более того, он желает, чтобы РФ поняла, что спецоперация — это де-факто «самоубийственная миссия».

В интервью польский премьер коснулся и темы компенсации от Германии за период Второй мировой войны. «Наши требования столь же серьёзны, как ущерб, который немцы причинили Польше… У поляков отняли будущее. От рук немцев погибло более 5 миллионов польских граждан…», — добавил он. Польский лидер уверен, что Германии выпал шанс окончательно закрыть самую мрачную главу в своей истории. «В юридическом плане военные преступления не имеют срока давности и Польша никогда не отказывалась от своих требований… Вопрос состоит не в том, будут ли они, а когда», — заявил он.

Моравецкий также наблюдает за тем, как Европа стала отказываться от своих традиций, а это, по его оценкам, путь в никуда. «ЕС не принадлежит брюссельским бюрократам… ЕС принадлежит нациям, которые входят в его состав. И мы должны сделать всё возможное, чтобы граждане имели больше влияния на то, в каком направлении движется Европа. Только так можно будет предотвратить его распад», — предупредил польский премьер.

Не заканчивающийся спор между Брюсселем и Варшавой польский лидер комментирует так: «Речь идёт больше о политике, чем о верховенстве права». «Мы стремимся к сотрудничеству и единству в Европе. У наших ворот проходит война. Нам не нужна внутренняя борьба. Враг находится снаружи», — резюмировал он в интервью газете Corriere della Sera.

* Комментарий ИноТВ: Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления польского премьера о том, что конфликт на Украине — это «экзистенциальная угроза» для Польши и Европы, частью «дикой ненависти». «Чего в этих рассуждениях больше: глупости или подлости? И то, и другое являются частью дикой ненависти. А она саморазрушительна, как известно. Так держать, Моравецкий. Ваша злоба работает на ваше поражение», — написала Захарова в своем Telegram-канале.