19FortyFive – Байден ещё может выиграть президентскую гонку, но американцы этого уже не хотят

Большинство американских избирателей не хотят видеть действующего президента США Джо Байдена в качестве кандидата в президентской гонке, пишет 19FortyFive со ссылкой на последний опрос общественного мнения. В теории Байден мог бы выиграть выборы в 2024 году, однако его политические и законодательные «достижения», поведение на публике и физическое состояние не оказывают положительного влияния на рейтинги политика-демократа.



AP

Даже самые ярые сторонники президента США Джо Байдена считают, что ему не стоит выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в 2024 году президентских выборах. Его рейтинг одобрения еле превышает 40% и большинство демократов не хотят, чтобы Байден снова баллотировался, пишет 19FortyFive.

Понятно, что Джо Байден находится в преклонном возрасте и слушатели задерживают дыхание, когда он выступает публично. Речь идёт о человеке, который здоровался за руку с воображаемым человеком на сцене. Голосующие за демократов американцы помнят многие его политические и законодательные «достижения», которые вызывают улыбку. Среди них — закон «О снижении инфляции», «благодаря» которому будут потрачены миллиарды долларов на инициативы по изменению климата. Он ответил на призыв к США поддержать Украину в её конфликте с Россией. Байден закончил войну в Афганистане, помог узаконить однополые браки и работал над снижением уровня цен на инсулин для пожилых людей, пишет 19FortyFive.

Республиканцы удивлённо качают головами при виде этого списка сомнительных достижений. Они убеждены, что вывод войск из Афганистана был ужасным, экономика хромает из-за высокой инфляции и высоких цен на газ. Процентные ставки также высоки, что привело к снижению стоимости жилья. Американцы живут за счёт своих кредитных карт, поскольку у 46% населения есть непогашенные долги и люди едва живут от зарплаты до зарплаты. На южной границе США бушует ужасный миграционный кризис, а результатом политики открытых границ Байдена стало появление в стране смертельного наркотика фентанила, поступающего из Китая и Мексики.

Последний опрос показал, что среди демократов лишь 37% хотят, чтобы Байден снова баллотировался, а из всех избирателей 70% считают, что Байдену пора на покой. Авторы статьи подробно рассмотрели потенциальные кандидатуры лиц, которые могли бы заменить Байдена, и не нашли в их списке значимых политиков с внятными программами. Тем не менее Джо Байдена уже списывали со счетов во время промежуточных выборов в прошлом году, когда ожидалось «красное цунами» побед республиканцев, чего не произошло. Байден возглавляет свою партию и всё ещё может выиграть переизбрание, отмечает издание.

Тем не менее Байдену предстоит ещё много работы, если он хочет вернуть доверие американского народа. Его возраст и когнитивные способности являются проблемой, и ему необходимо внушать доверие и показывать, что он может нормально разговаривать. У него достаточно времени, чтобы исправить свой имидж и улучшить свои лидерские качества. Однако если он продолжит совершать оплошность за оплошностью, выглядеть потерянным во время кризисов и продолжать рассказывать небылицы и врать, то американский народ действительно захочет его отставки и выберет Трампа или другого кандидата от республиканцев, резюмирует 19FortyFive.