Бедроса Киркорова госпитализировали для обследования
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Народный артист России, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров госпитализирован, врачи обследуют артиста, сообщила представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.
По словам Успенской, врачи выясняют состояние артиста, он находится в больнице, передает РИА «Новости».
В СМИ появились сообщения, что Киркорову-старшему вызвала скорую сиделка, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление.
Ранее в декабре Бедрос Киркоров проходил обследование в одной из клиник Москвы.
До этого сообщалось, что в апреле Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью.
Бедрос Киркоров – болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Отец певца, актера, продюсера, народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
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