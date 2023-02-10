Бедроса Киркорова госпитализировали для обследования

Народный артист России, советский и российский эстрадный певец Бедрос Киркоров госпитализирован, врачи обследуют артиста, сообщила представитель его сына Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

По словам Успенской, врачи выясняют состояние артиста, он находится в больнице, передает РИА «Новости».

В СМИ появились сообщения, что Киркорову-старшему вызвала скорую сиделка, потому что у него сильно затруднилось дыхание и упало давление.

Ранее в декабре Бедрос Киркоров проходил обследование в одной из клиник Москвы.

До этого сообщалось, что в апреле Бедроса Киркорова госпитализировали с сердечной недостаточностью.

Бедрос Киркоров – болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации. Отец певца, актера, продюсера, народного артиста РФ Филиппа Киркорова.

—