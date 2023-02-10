Стало известно о возможности Украины испытать британские ракеты для ударов по целям в Крыму

Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по целям в Крыму, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в украинских военных кругах.

Источник подтвердил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» с помощью ракет большой дальности означает возможность ударов по Крымскому полуострову, передает ТАСС.

Издание отмечает, что сейчас в Лондоне обсуждается вопрос о том, сколько ракет может быть поставлено Украине.

Ранее посол РФ в Британии Андрей Келин заявил, что планы Лондона отправить Украине более дальнобойные системы также повлекут развитие конфликта.

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