 

Украинская семья убитой на съемках женщины-оператора подала в суд на Алека Болдуина

10.02.2023, 2:27, Новости дня
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Семья оператора Галины Хатчинс, проживающая на Украине, подала в суд на актера Алека Болдуина, который обвиняется в ее непредумышленном убийстве женщины во время съемок в США, сообщил телеканал СВС со ссылкой на адвоката Глорию Оллред.

Гражданский иск против актера подали мать Хатчинс Ольга Соловей, отец Анатолий Андросович и младшая сестра Светлана Земко, передает РИА «Новости».

Адвокат заявила, что Болдуин даже не обратился к родственникам убитой с извинениями. Гражданская тяжба будет продолжена независимо от исхода уголовного дела.

Ранее сообщалось, что прокуратура штата Нью-Мексико предъявит Болдуину обвинение в непредумышленном убийстве. Напомним, актер в октябре 2021 года на съемках фильма «Ржавчина» случайно застрелил оператора.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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