 

“Разъехались”: бывший Степаненко разругался с любимой женщиной из-за проклятой политики

10.02.2023, 2:20, Разное
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Знаменитую юмористку всегда окружали мужчины: как на работе, так и в личной жизни. Свое сердце артистка отдала Евгению Петросяну, однако тот пренебрег любовью, ушел и женился на молодухе. Этот разрыв ударил по кошелькам обоих героев этой трагедии: после того, как Елена Степаненко и ее бывший муж стали выступать по отдельности, интерес у публики к ним упал.

Впрочем, экс-супруги – не единственные выходцы “Кривого зеркала”, которым временами не везет в работе. Бывший коллега артистов Святослав Ещенко в недавнем интервью вспомнил период пандемии, когда концерты из-за локдауна для него закончились. Целых четыре месяца юморист сидел без работы!

Сейчас, благо, все наладилось. Вот только в личной жизни у Святослава Ещенко начались проблемы. В 2018 году его брак с женой Ириной развалился, причем супруги долго пытались все сохранить.

“Мы когда поняли, что нам тяжело вдвоем, мы сначала просто разъехались”, – вспомнил артист в интервью.

Потом нагрянул развод, но испорченных отношений избежать удалось. Однако гармония оказалась недолговечной: бывший коллега Елены Степаненко разругался с некогда любимой женщиной из-за проклятой политики! К слову, экс-супруга пошла дальше и, по словам Святослава Ещенко, стала настраивать наследника против знаменитого отца.

“С сыном, к сожалению, почти не вижусь”, – с грустью сказал бывший коллега Елены Степаненко и Евгения Петросяна.


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