 

Как правильно сочетать цвета в интерьере: тренды 2023 года

10.02.2023, 2:20, Разное
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Покупка жилья —
это важный шаг в жизни каждой семьи. Но не менее важно и обустройство квартиры
или дома. Как сообщает издание “Подмосковье сегодня”, средний возраст
покупателей недвижимости в Московской области — от 25 до 45 лет. Это молодые люди, следящие за трендами
и новинками, в том числе и за трендами в дизайне. По данным телеканала “360”, чаще всего это люди, которые занимаются IT, торговлей и строительством.

Как правильно
сочетать цвета в интерьере современного жилья?

Дизайнеры предлагают
использовать схему 60-30-10. Это означаете, что 60% вашего пространства
выполнено в основном нейтральном цвете, 30% — это дополнительный цвет и 10%
остается на яркие акценты.

Среди актуальных
цветов 2023 года эксперты называют теплые нейтральные оттенки, палитру красного
цвета, румяный бежевый и розовый. В зависимости от комнаты можно отталкиваться от
этих вариантов.

Кроме этого, дизайнеры
напоминают о температуре цвета. Лучше всего, когда теплые цвета сочетаются с
теплыми, а холодные, соответственно, с холодными. Если все сделать правильно,
то интерьер будет комфортным, свежим и легким.

Эксперты
напоминают: очень важно помнить о функциональности пространства, а не только о
трендах, чтобы находиться дома было приятно. Яркие цвета, даже самые модные,
могут надоесть. А приглушенные со временем стать скучными. Необходимо следовать
личным предпочтениям.


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