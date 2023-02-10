Как правильно сочетать цвета в интерьере: тренды 2023 года

Покупка жилья —

это важный шаг в жизни каждой семьи. Но не менее важно и обустройство квартиры

или дома. Как сообщает издание “Подмосковье сегодня”, средний возраст

покупателей недвижимости в Московской области — от 25 до 45 лет. Это молодые люди, следящие за трендами

и новинками, в том числе и за трендами в дизайне. По данным телеканала “360”, чаще всего это люди, которые занимаются IT, торговлей и строительством.

Как правильно

сочетать цвета в интерьере современного жилья?

Дизайнеры предлагают

использовать схему 60-30-10. Это означаете, что 60% вашего пространства

выполнено в основном нейтральном цвете, 30% — это дополнительный цвет и 10%

остается на яркие акценты.

Среди актуальных

цветов 2023 года эксперты называют теплые нейтральные оттенки, палитру красного

цвета, румяный бежевый и розовый. В зависимости от комнаты можно отталкиваться от

этих вариантов.

Кроме этого, дизайнеры

напоминают о температуре цвета. Лучше всего, когда теплые цвета сочетаются с

теплыми, а холодные, соответственно, с холодными. Если все сделать правильно,

то интерьер будет комфортным, свежим и легким.

Эксперты

напоминают: очень важно помнить о функциональности пространства, а не только о

трендах, чтобы находиться дома было приятно. Яркие цвета, даже самые модные,

могут надоесть. А приглушенные со временем стать скучными. Необходимо следовать

личным предпочтениям.