 

CBS News – интересное время в мире технологий — IT-гиганты соревнуются в применении искусственного интеллекта

10.02.2023, 1:42, Разное
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Ведущие игроки IT-рынка участвуют в гонке нового типа. В этом году все представляют новый продукт. Большинство связано с интернет-поиском. Так, компания Microsoft презентовала своё новшество: поисковик на основе чата с продвинутым искусственным интеллектом. При этом очевидные вопросы о плагиате и дезинформации пока остаются без чёткого ответа, пишет CBS News.

Теперь поговорим о мероприятии, которое может в корне изменить правила игры в мире больших технологий. Сегодня Microsoft презентовал новый поисковик, который работает с помощью чата с продвинутым искусственным интеллектом — chaGPT. Корреспондент CBS Джонатан Фиглиотти с подробностями. 

САТЬЯ НАДЕЛЛА, гендиректор Microsoft: Сегодня очень интересное время в мире технологий.

В интернет-битве за первое место среди поисковых систем компания Microsoft делает ставки по-крупному. Более 10 миллиардов долларов за искусственный интеллект. 

САТЬЯ НАДЕЛЛА: Сегодня вопрос в том, как искусственный интеллект изменит интернет?

Интернет-поисковик Bing вскоре интегрирует популярную технологию искусственного интеллекта, известную как chatGPT. Microsoft утверждает, что вместо привычного поиска ответа на поставленные вопросы пользователи смогут задавать более сложные вопросы в интерактивном чате. 

ДЖОНАТАН ФИГЛИОТТИ, корреспондент CBS: Как вы считаете, приведёт ли это к тому, что искусственный интеллект будет соответствовать ожиданиям? 

УИЛЛ НАЙТ, обозреватель журнала Wired: Я думаю, и да, и нет. Много шума вокруг chatGDP возникает из-за недопонимания того, насколько ограниченными и ошибочными могут быть технологии. Он просто выдаст вам статистически средний набор того, что он уже обработал. К тому же он может что-то выдумать. 

САТЬЯ НАДЕЛЛА: Здравствуйте, Тони, как дела? 

Глава Microsoft побеседовал с корреспондентом CBS Morning Тони Декопалом перед сегодняшней презентацией.

ТОНИ ДЕКОПАЛ: Кажется, в этом году все выходят на рынок с тем или иным новым продуктом. Что будет дальше? 

САТЬЯ НАДЕЛЛА: Вы совершенно правы, это гонка нового типа. Гонка в самой важной категории программного обеспечения и самой обширной. Речь об интернет-поисковике. Давайте начистоту: здесь доминирует Google. 

Google также собирается запрыгнуть в этот вагон. На этой неделе они объявили о планах разработать похожий чат-бот под названием Bard. 

ДЖОНАТАН ФИГЛИОТТИ: Учитывая опасения насчёт возможных проблем искусственного интеллекта с плагиатом, недостоверной информацией и предвзятостью, Microsoft уверяет, что делает всё необходимое для обеспечения точности и справедливости результатов поиска. Новый поисковик будет вводиться в употребление постепенно в течение ближайших недель. 

Джонатан Фиглиотти, большое спасибо. 

Дата выхода в эфир 08 февраля 2023 года.


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