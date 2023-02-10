Крупный пожар пока не могут потушить в контейнерном порту Искендеруна в Турции

Возникший после землетрясения пожар в контейнерном порту Искендеруна на юге Турции в провинции Хатай пока не могут полностью потушить, сообщил телеканал «Хабертюрк».

Телеканал показал кадры, как над городом поднимаются плотные клубы черного дыма, видны всполохи огня. Также слышны взрывы, так как содержимое части контейнеров детонирует при горении, передает ТАСС.

Тушение ведется с воздуха, воды и суши, задействованы авиация ВС Турции, морские буксиры с насосами, наземные пожарные расчеты и направленный из РФ самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

Между тем ранее мэр Стамбула утверждал, что пожар в порту потушен.

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