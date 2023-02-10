Началась передача Киеву 36 зенитных орудий Bofors L70 из Литвы

Литва начала процесс передачи зенитных оружий Bofors L70 Вооруженным силам Украины (ВСУ), всего будет поставлено 36 комплексов, сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас на совместном брифинге с главой Минбороны Украины Алексеем Резниковым.

Литва уже завершила обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать в Украине. Bofors L70 могут успешно бороться с дронами, передает ТАСС.

Резников заявил, что в Литве обучались не операторы Bofors L70, а именно инструкторы, которые будут затем тренировать военных на Украине.

Ранее сообщалось, что в Бельгии будут тренировать украинских военных для управления водными дронами.

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