 

Началась передача Киеву 36 зенитных орудий Bofors L70 из Литвы

10.02.2023, 1:06, Новости дня
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Литва начала процесс передачи зенитных оружий Bofors L70 Вооруженным силам Украины (ВСУ), всего будет поставлено 36 комплексов, сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас на совместном брифинге с главой Минбороны Украины Алексеем Резниковым.

Литва уже завершила обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать в Украине.  Bofors L70 могут успешно бороться с дронами, передает ТАСС.

Резников заявил, что в Литве обучались не операторы Bofors L70, а именно инструкторы, которые будут затем тренировать военных на Украине.

Ранее сообщалось, что в Бельгии будут тренировать украинских военных для управления водными дронами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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