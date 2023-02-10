Началась передача Киеву 36 зенитных орудий Bofors L70 из Литвы
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Литва начала процесс передачи зенитных оружий Bofors L70 Вооруженным силам Украины (ВСУ), всего будет поставлено 36 комплексов, сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас на совместном брифинге с главой Минбороны Украины Алексеем Резниковым.
Литва уже завершила обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать в Украине. Bofors L70 могут успешно бороться с дронами, передает ТАСС.
Резников заявил, что в Литве обучались не операторы Bofors L70, а именно инструкторы, которые будут затем тренировать военных на Украине.
Ранее сообщалось, что в Бельгии будут тренировать украинских военных для управления водными дронами.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет