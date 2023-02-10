 

Самолет-разведчик США следил за последствиями взрывов на «Северном потоке»

10.02.2023, 1:06, Новости дня
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Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon наблюдал в Балтийском море последствия взрыва на газопроводе «Северный поток» утром 26 сентября 2022 года, следует из данных Flightradar24.

В архиве на сервисе отслеживания полетов Flightradar24 сохранился трек полета самолета-разведчика США P-8A Poseidon, который прибыл в район инцидента ровно через час после взрыва, передает РИА «Новости».

По данным ресурса, самолет прилетел из Атлантики, после чего, пройдя над Данией, подлетел к острову Борнхольм. После этого он заправлялся над Польшей от самолета-заправщика КС-135R.

Затем Poseidon вернулся к острову Борнхольм, около 04.45 «разведчик» сделал полный круг точно над районом взрыва и начал снижаться. Развернувшись и уйдя в сторону от места происшествия, самолет снизился до 2200 метров, после чего выключил транспондер и ушел с радаров.

Эта деталь, по словам военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, подтверждает

Эксперт считает, что американский самолет зафиксировал выход газа из поврежденного газопровода, а также провел мониторинг района на предмет возможных свидетелей.

При этом, учитывая маршрут и дозаправку «разведчика» над Польшей, можно говорить о заранее подготовленном плане, так как все эти моменты требуют синхронизации.

Напомним, американский журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС США в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую через три месяца активировали норвежцы.

При этом в Белом доме отвергли причастность водолазов ВМС США к подрыву газопроводов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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