 

Развалившийся барином Галкин* поглумился над трагедией в Турции: Скоро концерт

10.02.2023, 1:05, Разное
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С прошлой весны звездное семейство живет за границей. Примадонна вместе с Максимом Галкиным* и детьми обосновалась в Израиле. Многие поклонники певицы обвиняют в ее отъезде именно опального муженька, который на чужбине стал поливать грязью годами кормившую его страну. Так юморист навлек волну негатива не только на себя, но и на Аллу Пугачеву*.

Наблюдая за тем, как ведет себя Максим Галкин* в последнее время, складывается впечатление, будто у него не осталась ничего святого! И дело не только в фривольных шутках о России, но и в его наплевательском отношении к людям. Это он, к слову, продемонстрировал накануне.

В то время как весь мир скорбит о погибших во время землятресения в Турции, а количество жертв продолжает расти, юморист решил выйти на связь с поклонниками. Однако не для того, чтобы выразить свои соболезнования или предложить помощь… Развалившись барином в кресле какого-то заведения муж Аллы Пугачевой решил анонсировать предстоящее выступление в Стамбуле, сообщает Пятый канал.

“Скоро мой концерт”, – сказал комик, назвав дату, место и время, отметил, как хочет всех увидеть, но не произнес ни одного слова о ситуации в Турции! Конечно, хохот над второсортными шутками важнее жизней людей.

Вот так Максим Галкин* поглумился над трагедией. Забавно, что муж Аллы Пугачевой заботливо закрыл комментарии, видимо, опасаясь возможного негатива в свой адрес.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.


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