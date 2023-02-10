Politico – у США и Китая разногласия, но торговля бьёт рекорды

Судя по последним статистическим данным, в торговых отношениях между Китаем и США был побит новый рекорд, пишет Politico. При этом почти все пошлины и тарифы, введённые со времён Трампа, остаются в силе, а дипломатические отношения между Пекином и Вашингтоном оставляют желать лучшего.



AP

Отношения между США и Китаем достигли своей низшей точки, пишет издание Politico. Но оказывается, что торговля между ними, наоборот, находится на рекордно высоком уровне. Судя по данным, опубликованным Министерством торговли США, двусторонняя торговля между Соединёнными Штатами и Китаем в 2022 году достигла $690 млрд.

Впрочем, у Штатов торговля росла и со многими другими странами, отмечает автор статьи. В частности, в 2022 году в США были рекордные данные по импорту из 90 стран, в первую очередь из Мексики, Канады и Японии.

Отчасти это, возможно, продиктовано инфляцией. Но в случае с Китаем экспертов особенно удивляет такая динамика на фоне того, что у двух стран давно идёт тарифная война. Эти данные показывают, насколько взаимосвязанными остаются США и Китай, по крайней мере в коммерческом плане.

После нескольких лет постоянного роста импорта из Китая бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году начал с ним торговую войну, которая привела к введению повышенных тарифов на китайские товары. В ответ Пекин ударил по американским товарам своими пошлинами.

Трамп оправдывал свои действия беспокойством о национальной безопасности, и эта риторика сохранялась при администрации Байдена. Особое внимание он уделял тому, чтобы американские технологии не попадали в руки китайских военных.

Тем не менее, несмотря на разговоры об «отделении» от Китая, импорт китайских товаров в США увеличился до $538,8 миллиардов в 2022 году, что лишь немного меньше рекорда, установленного в 2018-м. США также экспортировали в Китай товары на рекордную сумму $153,8 миллиардов в прошлом году. Разрыв между экспортом и импортом в торговле с Китаем в 2022-м составил $382,9 млрд, что также стало вторым по величине дефицитом двусторонней торговли за всю историю наблюдений.

Большая часть экспорта США в Китай приходится на сельскохозяйственные товары, отмечает автор статьи, что делает фермеров весьма уязвимыми. «Я думаю, что отделение от Китая было бы ужасной ошибкой», — заявил недавно Джон Боуд, глава Ассоциации переработчиков кукурузы.

И автор статьи считает, что, даже несмотря на сложности в отношениях из-за китайского аэростата и визита Пелоси на Тайвань, отношения между Вашингтоном и Пекином всё равно будут тесными. Так, есть прогнозы, которые говорят, что торговля между США и Китаем сократится лишь на $63 миллиардов к 2031 году — это примерно 10%. И то это продиктовано тем, что компании будут стараться избежать сбоев в цепочке поставок и переместят производство в другие страны, такие как Мексика, Индия и страны Юго-Восточной Азии.

Вместо того чтобы полностью отказаться от Китая, многие компании и страны разрабатывают стратегию «Китай плюс один», рассказывают эксперты. От этого, например, выигрывает Вьетнам. Двусторонняя торговля между США и Вьетнамом увеличилась более чем в 3 раза за последние 10 лет. В основном растёт импорт США из Вьетнама, поскольку многие компании перенесли туда производство из Китая. Это привело к дефициту торгового баланса между этими двумя странами.

Торговля США с остальным миром тоже достигла рекордного уровня в 2022 году, несмотря на новую волну протекционизма. Это очередное свидетельство того, что, даже несмотря на пандемию и геополитическую напряжённость, конец глобализации не так уж близок.

Рекорд был побит и в случае с импортом из Европейского союза. При этом Брюссель жаловался, что новые американские субсидии на экологически чистую энергию и технологии могут повредить их экспорту в США и вывести инвестиции из Европы.

Одним из очевидных исключений из этой статистики стала Россия, отмечает журналист Politico. Двусторонняя торговля между США и Россией составила менее половины уровня 2021 года.