 

Польский эксперт – мы не прямая цель России, но нам всё равно надо быть начеку

10.02.2023, 0:25, Разное
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С точки зрения России, Польша однозначно находится по другую сторону баррикад, ведь она безоговорочно поддерживает Украину в политическом, дипломатическом и военном плане, а также стремится к победе Киева, считает польский эксперт Томаш Александрович. В беседе с Biznes Alert он, однако, отмечает, что для Варшавы опасность нападения со стороны Москвы невелика.


АР

В своих последних заявлениях чеченский лидер Рамзан Кадыров пригрозил Польше денацификацией и вмешательством РФ в автономное движение в Силезии. «Борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе, и прежде всего в Польше. На мой взгляд, этот регион Польши заслуживает особого, независимого статуса и очень нужен референдум, в ходе которого РФ может оказать организационную помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

Эксперт по безопасности Томаш Александрович подтвердил в беседе с порталом Biznes Alert, что угроза теракта со стороны РФ в Польше существует. «Да. С перспективы Москвы Польша однозначно стоит по другую сторону баррикад. Мы решительным образом, ясно и полностью негативно относимся к тому, что делает Российская Федерация на Украине, и активно поддерживаем украинский народ. Мы делаем это как на политическом, так и на дипломатическом уровне, а также путём передачи техники, оружия и боеприпасов. Мы стремимся к победе Украины, а у РФ на это свой однозначный взгляд. В глазах Кремля мы находимся среди враждебных государств», — объяснил он.

«Безусловно, мы не главная цель России, но это не значит, что такой угрозы не существует, — добавил он. — Если бы это было так, то, по его словам, в Польше не было бы закона об антитеррористической действиях, соответсвующих регламентов и расходов на охрану критической инфраструктуры или понятия «антитерроризм».

«По моим оценкам, эта угроза не особо велика, но она существует и мы должны её принимать во внимание», — подчеркнул эксперт. «Мнение господина Кадырова — это просто-напросто один из элементов информационной войны, и я бы его расценил именно так», — резюмировал он в интервью порталу Biznes Alert.


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