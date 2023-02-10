Названы специи, которые снижают риск распространения рака молочной железы

Результаты недавней исследовательской работы помогли специалистам выяснить, что куркумин эффективно подавляет метастазы рака молочной железы у лабораторных мышей. Об этом сообщило издание News-Medical.

Ученые поделили 60 мышей на несколько групп, в которых грызунов лечили с помощью препарата таксола, куркумина или применяли комбинированное лечение.

Таким образом, у 96 процентов мышей из контрольной группы были найдены метастазы. Группа животных, которая проходила терапию с помощью таксола, лишь на небольшой процент уступала первой группе. Грызуны, которые получали комбинированное лечение, демонстрировали значительное снижение метастазов.