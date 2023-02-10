Разрыв связи

Как элиты и народ разошлись по разным окопам.

Объявлению о начале специальной военной операции 24 февраля предшествовало состоявшееся тремя днями раньше заседание Совета безопасности РФ, члены которого высказались в пользу признания Россией независимости «ДНР» и «ЛНР». Оно запомнилось неловкой редактурой (из официальной видеоверсии исчезло, например, выступление генпрокурора Краснова, но видно, как он покидает трибуну) и «фальстартом» главы СВР Нарышкина, одобрившего еще никем не предложенное включение «ДНР» и «ЛНР» в состав России. Однако он там выступал не один.

За крепостной стеной

Этот срежиссированный и перемонтированный Совет был нужен явно не для того, чтобы посоветоваться. Дело в другом: с 21 февраля ответственность за принятые решения в публичном поле подается как коллективная. Лаврова, вещавшего про расширение НАТО на восток (как известно, после 24 февраля оно пошло намного быстрее), Козака, уверявшего, что Украине Донбасс не нужен (год отчаянных боевых действий показывает качество этого прогноза), Медведева, впервые заявившего о себе как о ястребе (правда, с тех пор основная площадка для него — «Телеграм»), Матвиенко с рассказами о «расстреле безоружных полицейских на Майдане», «географа» Золотова, сообщившего, что РФ граничит не с Украиной, а с Америкой…

Именно решение о признании независимости самопровозглашенных республик стало основанием для официального ввода войск. Последствия этого решения так или иначе испытал на себе каждый житель России.

Не говорю сейчас о последствиях для украинского народа:

во‑первых, вести такой разговор объективно невозможно в условиях действующего российского законодательства.

А во‑вторых, люди, выступающие за принятие этого и последующих решений, де-юре представляют интересы россиян, работая в законодательной и исполнительной ветвях власти РФ. Это в общем-то наши с вами наемные работники.

Серегй Нарышкин на заседании Совета Безопасности РФ, февраль 2022. Фото: kremlin.ru

Кстати, к этой же категории относятся депутаты Госдумы и Совфеда. Последний опрос ВЦИОМ показал, что две трети россиян выступают за мирное урегулирование конфликта — но где же две трети депутатов, которые оглашали бы эту позицию? Они нас даже не представляют.

СВО знаменовало беспрецедентное объединение российской политической элиты. Такой монолитностью она не отличалась никогда — вопреки прогнозам о скором наступлении в результате санкций панических настроений и чуть ли не соревнования за возможность первым предать.

Напротив, былые распри почти забыты: власть накрепко спаяна как исключающими пути отхода принятыми решениями, так и мерами защиты корпоративных интересов.

Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности РФ, февраль 2022. Фото: kremlin.ru

Санкции объявлены — причем оказались не в пример серьезнее тех, что настигли страну и ее руководство после Крыма. Совершенно очевидно, что в результате РФ с гигантской быстротой движется к изоляции — той самой автаркии, к которой призывал еще в 2004 году автор доклада «Крепость Россия» Михаил Юрьев, уверявший, что полное закрытие страны для мира есть идеальный вариант развития событий. Спустя почти два десятилетия казавшиеся абсурдными тезисы доклада реализуются на практике: границы закрываются, импорт и экспорт прекращаются, страна выходит из Совета Европы и иных международных организаций, принимаются репрессивные законы, поворачивающие развитие общества в сторону, противоположную европейскому пути.

Экономика получила сильнейший удар, что сказалось на инфляции и уровне жизни. Люди оказались в одночасье лишены уже привычных признаков пресловутой стабильности и нехитрых бытовых радостей — от свободы передвижения до стандартов потребления.

Пострадали от санкций и крупные игроки — у истеблишмента начали конфисковывать особняки и яхты на территории других стран. На этот случай решение последовало быстро: в Госдуму внесли законопроект о компенсации ущерба от санкций — россияне, чье имущество было конфисковано или чье право им распоряжаться было ограничено иностранными судами, смогут претендовать на возмещение из российского бюджета. То есть этот самый ущерб оплатят российские налогоплательщики.

Секретный отряд

Меж тем расчет на быстрый успех военных действий, если он был, не оправдался. Актуальные цифры потерь Минобороны не разглашает, а за публикацию подсчетов с опорой на иные источники грозит уголовная ответственность. В сентябре власти объявили частичную мобилизацию. Что вкупе с предыдущими обстоятельствами привело к рекордным показателям эмиграции.

Избиратели проголосовали ногами, а что же те, кто представляет их интересы? Может быть, депутаты устремились в окопы? Брони от частичной мобилизации у них официально нет.

Из 450 депутатов в Госдуме всего 74 женщины, а мужчины в основном мобилизационного возраста. Но на передовую записались десять. За вычетом женского пола выходит, что на защиту Отечества отправились 2,6% депутатского корпуса.

Дмитрий Саблин. Фото: соцсети

«Депутаты Госдумы РФ, добровольно отправившиеся в зону проведения спецоперации, выполняют боевые задачи в секретном отряде «Каскад», — пишет «Комсомольская правда». Известно, что в декабре двое из них — Дмитрий Саблин и Игорь Кастюкевич — стали кавалерами орденов Мужества. За какие именно подвиги — не сообщается. Что касается членов парламентов регионов страны, известно, что в октябре повестки получили лишь шестеро из них. Не найти в открытых источниках и информации о том, что чиновники, депутаты и губернаторы массово отправляют в зону СВО сыновей, — кроме разве что Кадырова, устроившего из этого публичную акцию. В целом же они предпочитают напутствовать при отправке на фронт своих избирателей или вручать посмертные награды матерям погибших.

В многочисленных пабликах в любом регионе можно найти объявления о сборах на нужды мобилизованных. Собирают деньги, вещи, продукты, обмундирование… Во время Великой Отечественной, которую так любят поминать всуе, Фонд обороны, куда жертвовали советские граждане, реально снабжал армию. Каждый шестой танк был выпущен на пожертвования. Было построено около 2,5 тысячи самолетов, 16 катеров, 8 подводных лодок. Православная церковь профинансировала строительство целой танковой колонны и авиаэскадрильи. Жертвовали колхозники и рабочие, но жертвовали и звезды: Сергей Рахманинов перечислил в Фонд обороны СССР свой гонорар от американских гастролей, Шолохов, Твардовский и Лебедев-Кумач — свои Сталинские премии. Иллюзионист Вольф Мессинг приобрел истребитель Як‑7. Сергей Михалков скинулся с коллегами-писателями на танк. Советские журналисты построили танковую колонну «Работник печати». Простите, а пропагандисты, звезды Z-сцены, иерархи РПЦ — все те, кто благословляют и прославляют, — они уже передали мобилизованным свои заработки? Или обходятся похвалами в адрес бабушек, вяжущих бойцам носки, и школьников, продающих поделки в пользу армии?

Евгений Исаев. Фото: соцсети

Впрочем, нет, будем справедливы.

Самый богатый депутат подмосковного Подольска единоросс Евгений Исаев, который за 5 лет заработал более 250 млн рублей, например, пожертвовал на нужды фронта тысячу пустых консервных банок, чтобы сделать из них блиндажные свечи.

Что до более значимых персон, то, например,

коммунист Владимир Блоцкий за 2021 год заработал 3,5 млрд рублей, став самым богатым депутатом Госдумы.

На втором месте лидер «Новых людей» Алексей Нечаев, который задекларировал 2,47 млрд рублей.

На третьем — единоросс Леонид Симановский с 1,68 млрд рублей.

Доход спикера и гееборца Вячеслава Володина — 65 млн в год.

У единоросса Григория Аникеева 490 млн рублей, а также Hummer, вездеход «Лось», вертолет и два автомобиля медицинской службы — этот парк техники весьма пригодился бы на фронте.

У экс-главы совмина «ДНР» Бородая всего 2,3 млн, но это лучше, чем ничего, ведь год назад, избираясь в Думу, он декларировал нулевой доход.

В октябре Бородай, кстати, заявил, что пополнит ряды мобилизованных. До сих пор он продолжает регулярно давать интервью, из которых сложно понять, действительно ли он постоянно находится в рядах Вооруженных сил. Недавно, например, предложил продавать с молотка имущество уехавших россиян.

Владимир Блоцкий. Фото: Государственная Дума

В будущем нас уже не смутят эти цифры: публиковаться декларации депутатов и сенаторов больше не будут. Заодно от этого бремени освободили региональных и муниципальных депутатов. Как объяснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников: «Не всем охота это делать — лень». Ранее от публичного декларирования доходов Путин избавил госслужащих, принимающих участие в военной спецоперации или выполняющих связанные с ней задачи. А еще раньше в Росреестре недвижимость государевых слуг была засекречена. Вместо их фамилий в соответствующей графе значится «Российская Федерация». Чувствительная информация надежно закрыта от жителей и СМИ.

Люди, взявшие на себя ответственность за последствия СВО, обеспечили себя иммунитетом. А чтобы не допускать сомнений,

страна встает на знакомые рельсы доносов и репрессий. Около 20 тысяч задержаний за пацифизм за год, почти 500 уголовных дел, увольнение из театров и учебных заведений противников СВО, 10 тысяч заблокированных интернет-страниц, 300 заблокированных медиа, фактически введенная в стране цензура.

«В марсианскую пустыню»

Донецк. Фото: Николай Тришин / ТАСС

Благоприятный социальный фон призван создать телевизор. Орда пропагандистов за верность и мастерство получает не только деньги, но и иммунитет — СК так и не нашел состава преступления в предложении Красовского топить и жечь украинских детей. Сотрудники «системообразующих СМИ» освобождены и от частичной мобилизации. Это, например, Первый канал, ВГТРК, «Россия сегодня», «Комсомольская правда»… Избавленные от воинской повинности продолжают активно работать с умами тех, кто ей подлежит.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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