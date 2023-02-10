Джинсы клеш не все одинаковые: с чем сочетать весной разные типы расклешенных брюк, чтобы создать неповторимый образ

Когда штаны с широкими штанинами вернулись, было очевидно, что за ними последуют расклешенные джинсы. Так и случилось. В 2023 году можно снова интегрировать джинсы клеш в свой образ, подбирая самую разную одежду. Этот стиль стал популярным в 1960-х годах, а затем превратился в одну из основных модных тенденций конца 20-го века. Джинсовые брюки клеш удобны и легко сочетаются с разной обувью, а также верхом.

Примечательно, что такие брючки из прошлого можно сочетать и почти с любой обувью. Единственное, следует, пожалуй, воздержаться от слишком объемных ботинок и кроссовок, которые способны утяжелить внешний вид ваших стоп. В остальном у вас есть полная свобода действий.

Сочетайте с футболкой

Если вы хотите приобрести джинсы клеш, но не знаете, с чем их сочетать, в вашем гардеробе наверняка найдется что-то подходящее. Это базовая футболка или черный топ. Если вы хотите сделать свой наряд подходящим для вечерней прогулки, можно накинуть кожаную куртку.

С джинсовкой

Пожалуй, самым классическим сочетанием джинсов клеш будет образ, который предусматривает еще и джинсовую куртку из денима. Тогда получится стильный ансамбль, который можно сочетать с аксессуарами других цветов.

С повседневным пиджаком

Наденьте брюки клеш вместе с рубашкой на пуговицах, которую следует заправить в брюки. Ваш образ можно дополнить вашим любимым пиджаком, чтобы создать одновременно повседневный и рабочий образ, который подойдет для офиса без жесткого дресс-кода.

Летний ансамбль

Синие джинсы можно сочетать с укороченным топом, пляжной шляпой и даже солнцезащитными очками, чтобы создать по-настоящему легкий стиль, подходящий для вашей летней прогулки.

Максимум удобства

Выходя на улицу весной, вы можете дополнить джинсы клеш длинным кардиганом или водолазкой. Впрочем, последние две вещи можно надевать одновременно. Этот образ не только будет стильным, но и позволит вам не замерзнуть.

Сочетайте с длинным пальто

Даже если вы стремитесь к минимальной эстетике, выберите длинное пальто, которое сделает ваш силуэт более утонченным. Дополните его простым топом и аксессуарами.

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Играйте с цветами

Подберите к вашим новым джинсам вещи, которые будут сочетаться между собой по цвету, но станут контрастировать с низом. Пусть джинсы станут неповторимым ярким акцентом, который будет удивлять всех вокруг.

Элегантное дополнение

Джинсы будут смотреться еще более привлекательно, если они дополнены поясом в виде банта из денима. В этом случае даже можно не утяжелять ваш внешний вид аксессуарами, ведь вы уже подчеркнули свою элегантность.

С классической рубашкой

Есть ли что-то более органичное, чем сочетание классической рубашки с длинным рукавом и джинсов. Пожалуй, да! Джинсы клеш с классической рубашкой.

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Завышенная талия

Сделайте свой стиль не только утонченным, но еще и очень удобным с джинсами с завышенной талией. В некоторых случаях даже можно специально не стараться сочетать цвета, чтобы добиться особой гармонии. В этом случае вы будете ловить на себе заинтересованные взгляды, ведь вас бесконечно захочется разглядывать.

Облегающие

Пожалуй, такая вариация джинсов клеш выигрывает среди всех остальных. Если брюки будут соблазнительно обнимать ваши бедра, а снизу будут расклешенными, это сделает ваши ножки по-настоящему соблазнительными. Добавьте брутальности образу – наденьте кожаную куртку и оттените ее белой рубашкой свободного покоя. Все, теперь вы королева стрит-стайла!

Сочетание с вещами необычных текстур

Удивляйте вдвойне – наденьте джинсы клеш, в соответствии моде которых сегодня многие сомневаются, с рубашкой из необычной ткани. Связать образ можно будет монохромностью, но это не будет делать вас незаметной. Совсем напротив.