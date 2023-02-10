Обувь с ремешком на пятке — классический тренд, который станет хитом весны-2023: особенности и самые актуальные модели

Обувные тренды приходят и уходят, но лишь иногда они возвращаются в моду и приобретают статус, когда они уже больше не подвластны времени. Это относится и к обуви с ремешками. Такие босоножки универсальны, так как идеально подходят и для офиса, и для повседневной жизни. Если такие милые босоножки будут иметь даже небольшой каблучок, образ моментально превращается в женственный и элегантный благодаря утонченности.

Как и у любой тенденции, которая возвращается в моду, у этой есть различные варианты, которые позволяют выбрать то, что вам действительно будет по нраву. Если вы добавите босоножки с ремешками в свой гардероб, сможете сочетать их с самой разной одеждой. Да и кто сказал, что у вас должна быть всего одна пара босоножек с милыми ремешками, которые делают вашу ножку такой изящной, а ваш образ – неповторимым?

Если у вас никогда не было босоножек с ремешками, возможно, стоит начать с их классического варианта.

Классическая утонченность

Нет ничего более классического и неподвластного времени, чем туфли на высоком каблуке. Почти такими же культовыми являются лодочки на каблуке с тонким ремешком на пятке. С помощью этой милой пары можно будет придать вашему образу легкость. Независимо от того, выберите вы черный, белый или любой цвет таких лодочек на каблуке, они станут просто незаменимым элементом вашего стиля. Они заменят вам сандалии, с помощью которых, пожалуй, никогда не удастся добиться такой же утонченности стиля.

Яркие и смелые

Если вы хотите поэкспериментировать с цветом обуви, но не знаете, с чего начать, все, что вам нужно будет сделать, – это выбрать милые каблучки красного цвета. Яркие цвета сегодня в тренде, поэтому самое время запастись такой милой парочкой. При этом цветовую насыщенность вашего образа вы можете регулировать сами: надеть с красными босоножками можно монохромные вещи сдержанных оттенков или решить, что вы теперь смелы как никогда.

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Босоножки с острым носом

Заостренные носы босоножек уже не в тренде. Но с помощью такого варианта обуви можно создать элегантный образ. Более того, такие туфельки визуально удлиняют ноги.

Босоножки с открытым носом

Такие босоножки можно использовать не только для летнего, но и для весеннего сезона, когда на улице уже наступили теплые деньки. Открытый носок позволит вам демонстрировать педикюр. А если сочетать эти открытые босоножки с легким плащом, вы сможете создать повседневный образ. Такие босоножки можно надеть и к вечернему платью, если вы хотите выглядеть более кокетливо.

Босоножки с украшением

Обувь – лучший способ добавить несколько утонченных деталей к вашему наряду. Если вы сможете найти такую пару обуви, которая будет украшена бантом, это моментально привлечет все взгляды к вашим ногам. Кроме того, украсить босоножки вы можете и самостоятельно, прикрепив массивные клипсы.

Босоножки на низком тонком каблуке

Не все каблуки должны быть высокими. Если вы не хотите напрягать ваши ноги, самое время приобрести такие полуоткрытые туфли с тонким ремешком на щиколотке. Тогда эту пару можно будет сочетать не только с платьем, но и с повседневным образом.