Эксперт: Президент уверен в колоссальном потенциале отечественных брендов

Президент видит новые возможности для страны в уходе с рынка западных компаний – это позволит развить отечественные технологии, создать новые рабочие места и поможет с интеграцией новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД социолог Петр Кирьян. В четверг эти и другие вопросы обсудил Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Сейчас в РФ необходимо заместить продукцию ушедших из РФ компаний, чтобы рынок не остался без самых необходимых товаров, считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян. Он напомнил, что в четверг на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Владимир Путин призвал продвигать российские бренды и прилагать усилия для того, «чтобы эти товары и услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках». «Президент уверен в колоссальном потенциале российских брендов», – считает эксперт.

Кирьян отметил, что для запуска новых производств потребуются квалицицированные кадры, но в РФ сейчас есть все возможности для получения дополнительного образования, переподготовки: «Любой желающий может получить профессии, связанные, например, с IT-кластером. Приняты специальные молодежные программы». Эксперт напомнил, что для развития важных секторов экономики предусмотрены программы инновационного финансирования, специальные налоговые режимы. «У нас накоплен опыт создания промышленных кластеров при крупных государственных предприятиях, чтобы внедрять разные технические решения», – подчеркнул эксперт.

Кирьян также отметил требование президента устранять перекосы в уровне развития регионов и качества жизни там. «Есть два направления, по которым работает правительство. Первое – это выравнивание среднего уровня реальных заработных плат для тех, кто работает в социальной сфере или по госнайму – это учителя, врачи, социальные работники. И второе – это создание возможностей профессионального роста и продвижения в регионах. Сейчас миграция людей в города-миллионники зачастую связана не с уровнем оплаты труда, а с тем, что на местах мало перспектив для самореализации», – рассказал эксперт.

Отдельно он выделил затронутые президентом вопросы интеграции новых регионов РФ в общую социально-экономическую сферу страны. «Там будут запущены целевые программы по развитию инфраструктуры, созданию рабочих мест, решению вопросов транспорта, доступности медпунктов и детских садов. Но, как мы знаем по опыту Крыма, это происходит не за один месяц. Чтобы нормализовать ситуацию, даже при отсутствии боевых действий уходит несколько лет. Поэтому здесь можно ожидать многолетнюю системную работу по каждому направлению на каждой территории», – пояснил руководитель Лаборатории социальных исследований ИРП.

Кирьян отметил, что эта и другие встречи президента с различными профессиональными группами и общественными объединениями оказывают влияние на государственную политику. «Для президента это важное контрольное мероприятие. Он регулярно общается с Российским союзом промышленников и предпринимателей, «Деловой Россией», ОНФ, активном молодежных, волонтерских и иных движений, учащимися «Сириуса». Путин говорит, что это позволяет ему понять по-другому – за пределами бумаг и докладов – как в реальности обстоят дела, какие моменты нуждаются в дополнительном контроле», – подытожил Кирьян.

Путин в ходе заседания АСИ назвал Россию примером создания возможностей для самореализации каждого человека. «Мы должны исходить из того, что успех каждого будет двигать вперед всю страну с тем, чтобы предлагать лучшие стандарты социального развития», – сказал президент. По его словам, параллельно с этим Россия должна стать источником новых технологий. «Мы с вами должны ставить большие задачи, все время об этом говорим с первых дней создания агентства. Стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций», – подчеркнул Путин.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив» создана распоряжением правительства России. Набсовет АСИ возглавляет Владимир Путин. Агентство поддерживает проекты, направленные на системные изменения в сфере повышения качества жизни, образования и подготовки кадров, регионального и городского развития, экологии и разработки новых технологий.

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