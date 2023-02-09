Bloomberg: ЕС неизвестно расположение 86% «замороженных» активов Центрального банка России

Юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никому неизвестно местонахождение 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, подготовленный для лидеров ЕС к саммиту с участием президента Украины Владимира Зеленского

По данным службы, установлено местонахождение лишь 36,4 млрд долларов. Для того, чтобы передать российские активы Киеву, ЕС должен сначала их найти, передает ТАСС.

По мнению юристов, около 258 млрд долларов может быть обнаружено, на основании информации, которую ЦБ РФ передавал в начале 2022 года в сообщении о своих золотовалютных резервах.

Напомним, европейские юристы призвали ЕС обязать банки сообщать подробности о размере замороженных активов российского Центрального банка.

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