МИД Нидерландов вызвал посла России в связи с делом о катастрофе MH17

Посол РФ Александр Шульгин вызван в МИД Нидерландов в связи с заявлениями на прошедшей накануне пресс-конференции Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 на Украине, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

О вызове российского дипломата сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе выступления в Палате представителей (нижней палате парламента), передает РИА «Новости».

Причиной для приглашения посла в ведомство стали заявления Совместной следственной группы о якобы причастности к крушению рейса MH17 президента РФ Владимира Путина. МИД Нидерландов ожидает от посла объяснений в связи с этим.

Ранее на пресс-конференции по расследованию крушения самолета включили якобы запись телефонной беседы Путина с бывшим главой ЛНР Игорем Плотницким в 2017 году, при этом беседа не касалась малазийского Boeing. Следователи утверждают, что это якобы говорит о причастности российского лидера к авиакатастрофе на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг этот телефонный разговор, при этом он напомнил, что в записи не говорится о вооружениях.

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