 

Собянин: Благодаря городским площадкам в Москве занимаются спортом 5,5 миллиона человек

09.02.2023, 23:45, Разное
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Градоначальник перечислил основные задачи на текущий год. По его словам, завершится строительство 14 объектов спортивной инфраструктуры, включая ледовый дворец “Кристалл” и дворец спорта “Некрасовка”.

Капитально отремонтируют 91 спортивный объект. Также в городе модернизируют комплексы тренажеров и воркаута во дворах и парках, проведут 20 тысяч физкультурных мероприятий.

Кроме того, планируется запуск мобильного приложения “Московский спорт”. Пользователи смогут быстро подобрать подходящие спортплощадки и тренеров, следить за анонсами спортивных событий.

По словам мэра, с 2010 года в городе появилось множество общедоступных площадок. Благодаря этому число занимающихся спортом москвичей выросло в 2,6 раза – до почти 6,6 миллиона человек, написал Собянин.

Градоначальник сообщил, что в этом году закупят более 56 тысяч малых архитектурных форм для детских и спортивных площадок. Производитель в течение семи лет будет отвечать за ремонт и техобслуживание.

“Внедряем практику заключения таких контрактов в разных сферах уже 10 лет: приобретаем вагоны метро, электробусы, медоборудование и другую сложную технику, требующую регулярного сервисного обслуживания”, – рассказал Собянин.

С 2011 по 2022 год в Москве при поддержке инвесторов построили 90 спортивных объектов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров. В прошлом году в столице возвели 18 спортивных объектов.

Среди построенных в 2022 году спортивных объектов – центры самбо и бокса в Лужниках, сооружения городского и районного масштаба. Последние открываются в непосредственной близости от жилых кварталов.


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