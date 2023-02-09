Ефремов день: традиции и приметы на 10 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

10 февраля – день памяти богослова Ефрема Сирина. Преподобный считаетсяодним из Учителей Церкви. Житие святого относится к четвертому веку. Он не только создал множество религиозных трудов, но и прославился как выдающийся сирийский поэт. Мальчик родился в семье земледельцев, в детстве отличался дурным нравом, совершил множество непристойных поступков.

Однажды он попал в темницу по ложному обвинению. Преподобный разгневался, мол как же можно судить невиновного человека. Тогда некий голос призвал его вспомнить о прошлых грехах. Святой раскаялся в содеянном, а на суде его оправдали. Произошедшее повергло Ефрема Сирина в шок, он удалился от цивилизации и всю остывшую жизнь посвятил распространению учений Христа.

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Святого Ефрема Сирина считают покровителем сверчков, поэтому 10 февраля ни в коем случае нельзя убивать насекомых или обижать животных, иначе святой разгневается. В православный праздник следует сходить в церковь, но нельзя задерживаться вне дома допоздна, чтобы в темное время суток не пустить за порог нечистую силу. Ругань с близкими тоже под запретом.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Народное поверье гласило, что 10 февраля следует ублажить домового. Обычно для домашнего духа оставляли миску с молоком или кашей. По традиции в Ефремов день на Руси занимались генеральной уборкой и стиркой. Считалось, что чистый дом должен порадовать его истинного хозяина (домового). Молодые девушки посвящали день своей красоте и здоровью.

Наши предки верили, что сегодня зеркало передаст положительную энергию тому, кто будет в него засматриваться. А сильный ветер во дворе подсказывал им о дождливом лете.