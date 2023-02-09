 

Fria Tider – подрыв национальной безопасности — в Швеции запретили сжигать Коран

09.02.2023, 23:09, Разное
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Полиция Стокгольма отказала в выдаче разрешения на повторное публичное сжигание Корана возле посольства Турции, пишет Fria Tider. Такое решение было принято после консультаций со шведскими спецслужбами, которые посчитали, что скандальная акция может подорвать государственную безопасность скандинавской страны.


AP

Полиция Стокгольма отказала в выдаче разрешения на проведение повторного публичного сжигания Корана возле посольства Турции. Столичное полицейское управление провело консультации с коллегами из Полиции государственной безопасности Швеции (СЕПО) и пришло к выводу, что общественный порядок и безопасность не могут быть гарантированы в случае очередной акции со сжиганием священной книги, пишет Fria Tider.

В пресс-релизе на сайте правоохранителей сообщается, что в последнее время публичные собрания с целью сожжения Корана вызвали «очень бурную реакцию», что привело к изменению картины угроз в отношении Швеции. По данным полиции, такое собрание спровоцирует «серьёзный подрыв национальной безопасности», отмечает Fria Tider.

Решение отдела полиции по вопросам разрешений может быть обжаловано в административном суде. Решение было принято после того, как бывший премьер-министр Карл Бильдт выступил на государственном шведском телеканале SVT и раскритиковал полицию за выдачу разрешения на сжигание Корана Расмусом Палуданом рядом с посольством Турции, резюмирует издание.

 


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