 

В Иране началось производство обновленного IKCO Tara

09.02.2023, 23:05, Разное
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Иранский седан Iran Khodro Tara презентовали в обновленной конфигурации.

Вместе с тем производитель предоставил на внутреннем рынке две комплектации V3 и V4. Более того, автомобиль готовится к началу поставок на российский рынок. Ранее в компании анонсировали поступление модели V3 и V4 в апреле, однако стоимость новинки не раскрывается. В автомобиле установили улучшенные кресла, центральную консоль с мультимедийной системой и электрические стеклоподъемники.

Известно, что новая модель обладает 1,6-литровым агрегатом, который выдает 115 л.с. мощности. На выбор предложены комплектации с автоматической и механической трансмиссией. Отличить новинку можно по задним фонарям, головной оптике и форме кузова.


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