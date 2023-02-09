В Иране началось производство обновленного IKCO Tara

Иранский седан Iran Khodro Tara презентовали в обновленной конфигурации.

Вместе с тем производитель предоставил на внутреннем рынке две комплектации V3 и V4. Более того, автомобиль готовится к началу поставок на российский рынок. Ранее в компании анонсировали поступление модели V3 и V4 в апреле, однако стоимость новинки не раскрывается. В автомобиле установили улучшенные кресла, центральную консоль с мультимедийной системой и электрические стеклоподъемники.

Известно, что новая модель обладает 1,6-литровым агрегатом, который выдает 115 л.с. мощности. На выбор предложены комплектации с автоматической и механической трансмиссией. Отличить новинку можно по задним фонарям, головной оптике и форме кузова.