Все-таки падаем?

По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет исполнен с дефицитом в 1,76 трлн рублей. Что это значит.

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января вырос в 14 раз к уровню прошлого года, составив 1 трлн 776 млрд рублей — следует из официальных данных Минфина РФ. Это больше половины от всего запланированного дефицита на 2023 год. Что происходит? И что будет делать правительство в такой ситуации?

Тайна позитивного прогноза

Новые цифры удивили людей хотя бы потому, что совсем недавно они же удивлялись другому — позитивному прогнозу МВФ, который предрекал рост ВВП РФ в 2023 году (к тому же МВФ сообщил, что и спад экономики будет меньше, чем ожидали все эксперты, включая правительство РФ). Разбираемся.

И попробуем поверить Росстату (его данные по ВВП в 4-м квартале 2022 года выйдут 8 февраля, а данные «по промышленности» уже доступны) — ВВП РФ по итогам 2022 года может сократиться на 2–2,5%. Вместо прогнозируемых 7–8%.

Как так вышло?

Для ответа на этот вопрос надо смотреть, как устроен подсчет валового внутреннего продукта. С точки зрения спроса, ВВП включает в себя:

расходы домашних хозяйств

расходы правительства (бюджет)

инвестиции

«чистый экспорт» = «экспорт» минус «импорт» (или «нефть/газ из России» минус «станки/ширпотреб из Европы/Китая»). В 2021 году чистый экспорт составил 9,6% ВВП, это очень много.

Посчитаем навскидку — какая из этих составляющих оказалась «фактором роста».

«Расходы домохозяйств» как «фактор роста»? Нет. Расти там нечему — по актуальным данным Росстата, снижение реальных располагаемых доходов населения РФ в III квартале 2022 года составило 3,4% в годовом сравнении.

«Инвестиции» — тут все сложно. Инвестиции — вещь инерционная, проекты, которые завершались в этом году, были начаты давно, а результаты инвестиционной активности 2022 года мы увидим не завтра.

«Расходы правительства» — о да, вот здесь был рост. Если в 2022 году дефицит бюджета составил 2,3% ВВП, то (приблизительно, конечно) эти бюджетные расходы и создали «плюс» 2,3% ВВП.

Кроме того, в 2021 году профицит бюджета составлял 0,4% ВВП, и эти деньги правительство также израсходовало. Так что в грубом приближении мы можем сказать, что «спрос со стороны правительства компенсировал падение экономики на 2,3% + 0,4% = 2,7% ВВП.

«Чистый экспорт»… Он внес главный вклад в статистический рост ВВП РФ в 2022 году. Начиная с апреля 2022 года правительство и экспортеры буквально захлебнулись в нефтедолларах, а импорт резко сократился, в результате «чистый экспорт достиг какого-то умопомрачительного уровня — около 16% ВВП. Потом импорт стал восстанавливаться, а экспорт падать — но все равно, если по итогам 2022 года «чистый экспорт» составит 12% ВВП, это означает, что он добавит к экономическому росту еще 2,5% (12% — 9,6%).

Таким образом, «потребительская часть экономики» — провалилась, причем на те самые 7–8%, которые ей обещали аналитики в начале 2022 года, а «экспортно-правительственная часть» — выросла на 5,5%, и в итоге экономика РФ «суммарно» получила меньший спад, чем могла бы. (7,5% — 5% = 2,5%).

Но структура экономики уже изменилась. Если посмотреть на данные Росстата по промышленности в четвертом квартале 2022 года, то мы увидим падение по всем отраслям «потребительской экономики» — от производства автомобилей до выпуска лекарств. Падает и металлургия, и даже нефтедобыча.

Зато растет производство «готовых металлических изделий» (кроме машин и оборудования) и «одежды» — но мы в общем понимаем, о каких изделиях и какой одежде идет речь. К потреблению людей это производство не имеет отношения.

Кстати, наши выводы косвенно подтверждаются и данными опросов ЦБ РФ о динамике доходов людей — у 2% они выросли, у 11% упали, остальные пока ничего не заметили. Те, кто попал под дождь бюджетных денег (а их меньшинство), заработали, а все остальные — либо остались при своих, либо потеряли.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Непривычная экономика

Да, экономика формально не «упала» (и даже «вырастет», хотя «плюс 0,3%», обещанные МВФ, в наших реалиях можно считать статистической погрешностью).

Но это уже «не та» экономика, к которой мы привыкли. В ней будет меньше комфорта, меньше сервисов, меньше ассортимент потребительских товаров и выше цены. И даже те 2%, которые потирают руки, радуясь выросшим доходам, столкнутся с тем, что на эти деньги им будет сложнее покупать то, что они хотят.

В «структурно трансформированной экономике» ВВП будет даже расти — а вот уровень и качество жизни расти не будут.

Об этом предупреждает Министерство финансов в «Предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь 2023 года».

Согласно этой оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 1356 млрд рублей, что на 35% ниже объема поступления доходов в январе 2022 года:

Нефтегазовые доходы составили 426 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Объем расходов федерального бюджета в январе 2023 года составил 3117 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 59%.

Таким образом, причин бюджетного дефицита две:

резкий рост расходов — на 70% год к году. По оперативным данным Минфина РФ на 1 февраля 2023 г., расходы за январь 2023 г. составили 3,12 трлн руб. по сравнению с 1,83 трлн в январе 2022 года. (В декабре 2022-го расходы составили 6,8 трлн (при средних расходах с января по ноябрь в 2,2 трлн.) Для сравнения: в декабре 2021-го расходы были 4,8 трлн (при средних расходах с января по ноябрь в 1,8 трлн);

падение доходов — Минфин сообщил, что доходы от внешнеэкономической деятельности в январе 2023 года (128 млрд руб.) сократились почти в 2,2 раза год к году (с 278 млрд руб. в январе 2022-го).

С доходами «нефтегазовыми» понятно — прекращение поставок углеводородов в Европу. С эмбарго вообще интересно — формально «физический объем» нефти РФ продолжает вывозить, т.е. нефтяная олигархия продолжает зарабатывать свое, но с бюджетными доходами что-то сильно не так.

Но провалились и НЕнефтегазовые доходы — т.е. никакого «роста производства» не произошло. Вернее, производство-то было, но не такое, с которого бюджет смог получить налоги. Да хоть бы и на инвестиции: производственный цикл — дело долгое, даже если начать строить завод летом 2022 года, то продукцию он даст хорошо если летом 2024-го, да и то неизвестно — кто и за сколько будет ее покупать.

У правительства два варианта (если оно не хочет компенсировать дефицит ростом внутреннего долга):

поднимать доходы (самый очевидный путь тут — девальвация рубля) или сокращать расходы — т.е. в первую очередь сворачивать «инвестиции», то есть траты в основном сами знаете на что.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Где деньги, кто знает?

Но дело даже не в дефиците бюджета в $25 млрд (по текущему курсу, такое в последний раз было в 1998 году), а в том, как этот дефицит финансировать и как долго это можно делать.

Сейчас Минфин берет деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ), причем не только юани, но и золото.

На начало февраля объем ФНБ составлял 10,808 трлн рублей (+373 млрд за месяц), его ликвидная часть — 6,335 трлн (+202 млрд). Из ликвидной части ФНБ в январе было изъято 2,274 млрд юаней и 3,633 тонны золота (в обезличенной форме). Эти активы были проданы ЦБ РФ за 38,5 млрд руб. для компенсации недополученных нефтегазовых доходов.

Но что такое ФНБ прямо сейчас? Это:

российские активы, которые практически невозможно продать по ценам прошлого года;

китайские юани;

обязательства Центробанка перед Минфином.

Иначе говоря, это долг, который кто-то готов покупать, но как долго и по какой ставке — никто не знает.

Все, кто дает правительству в долг, предполагают, что оно так или иначе будет платить проценты по своим обязательствам — собственно, в прошлом году правительство и предложило участникам рынка эту сделку: мы вас кредитуем, даем деньги банкам, а потом забираем эти деньги в бюджет по высокой ставке. И финансовая система работает. Вопрос в том, как долго рынок будет верить, что правительство сможет платить по своим обязательствам деньгами, сохраняющими свою ценность.

Однако у Минфина есть еще средства в банках. На 1 января 2023 г. российские банки имели обязательств перед Минфином/Федеральным казначейством на 8,8 трлн руб., из которых краткосрочные депозиты в 6,5 трлн руб.

Так что теоретически у правительства средства есть.

Но мы не знаем, как оно планирует их расходовать. И как на это отреагирует экономика, мы тоже не знаем. Пока что «растет» только то, что правительство готово щедро оплачивать бюджетными средствами. А все остальное…

Дмитрий Прокофьев

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