В офис – с блузкой и брюками, на прогулку – с платьем: образы с джинсовой курткой на любой случай жизни

Джинсовые куртки никогда не выходят из моды. В них ходили несколько десятилетий назад, и в наше время они остаются основными куртками молодого поколения. Дело в том, что джинсовая куртка очень удобна и подходит на любой случай. Главное – правильно сочетать ее с другими предметами гардероба.

С белым нарядом

Если нужен наряд в повседневном стиле, беспокоиться о модных вещах не придется. Нужно просто соединить джинсовую куртку с футболкой, джинсами и кроссовками, и образ готов. Чтобы джинсовая куртка выглядела более эффектно, следует выбрать белый наряд, который делает вид более чистым и ярким.

С кожаной юбкой

Чтобы сделать образ сногсшибательным, следует сочетать джинсовую куртку с кожаной юбкой и укороченным топом с высоким воротом. Такой наряд подходит не только на каждый день, но и для более официальных мероприятий. Для создания вечернего образа достаточно добавить подходящие аксессуары, которые сделают вид более элегантным. Это могут быть высокие черные сапоги и серьги в виде крупных колец.

С макси-платьем

Отличный выбор – надеть с джинсовой курткой макси-платье. Например, это может быть клетчатая модель, которая не слишком формальная и не слишком повседневная. В качестве акцента можно добавить бант на шею.

С модными вещами

Для создания офисного наряда джинсовую куртку можно комбинировать с футболкой и широкими вельветовыми брюками. Джинсовая куртка не сделает лук слишком повседневным, наоборот, она станет изюминкой образа.

С ярким платьем

При выборе наряда для прогулки стоит остановиться на ярком платье – желтом, оранжевом, красном. Чтобы образ не получился кричащим, нужно надеть сверху нейтральную синюю куртку, которая идеально сочетается со всеми цветами.

Полностью джинсовый образ

Сегодня в тренде полностью джинсовый наряд. Можно начать с наиболее простого варианта – джинсов и джинсовой куртки. Чтобы сделать образ более дерзким , следует добавить солнцезащитные очки, туфли на высоком каблуке и сумку.

В джинсовой куртке в офис

В этом случае нужно сочетать ее с предметами одежды нейтрального цвета – блузкой и брюками кюлотами. Чтобы образ получился более формальным, но в то же время модным, его можно дополнить высокими сапогами с анималистическим принтом. Завершающим штрихом станет клатч.