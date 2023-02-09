Доска вдохновения и не только: 5 советов по организации стильного гардероба

Каждой женщине хочется стильно и модно выглядеть. Но порой в бешеном темпе современной жизни мы забываем даже надеть интересный аксессуар, не говоря уже о том, чтобы составить гармоничный лук. Наши советы помогут вам всегда оставаться на высоте и выбирать красивую одежду, не затрачивая на это много времени.

Доска для вдохновения

Визуализация – важный этап обретения гармонии. Просматривая журналы или сайты с красивыми картинками модных образов от знаменитостей, вы наверняка, находили интересные идеи, которые нужно «отложить в копилку». Сделайте это на специальной доске, на которой вы можете наклеивать понравившиеся фото. Это могут быть как отдельные детали, так и полностью составленные луки.

Доска поможет не забыть, что именно привлекло внимание. А также увидеть, что между ними общего. В дальнейшем эту информацию вы сможете использовать для собственного фирменного стиля.

Тотальная чистка

Ваш шкаф не закрывается от огромного количества платьев и костюмов, но вам все равно нечего надеть? Проблема, знакомая очень многим женщинам. Дело в том, что в вашем платяном шкафу притаились вещи, которые едва ли когда будут использованы. Смело избавляйтесь от них.

При этом вовсе не обязательно выбрасывать их. Обменяйтесь с подругами или просто подарите. Попробуйте продать или отдать нуждающимся. Очень популярны свопы – обмен вещами. Вы сможете избавиться от надоевшей одежды и получить совершенно бесплатно пару новинок.

Наконец, каждой вещи в гардеробе можно дать второй шанс, перешив ее.

Учет стиля жизни

Вы – молодая и динамичная, проводите много времени в тренажерном зале и не мыслите своей жизни без походов? Тогда идея заполнить свой гардероб модными платьями не самая удачная. Лучше сделать ставку на спортивную одежду, удобную обувь, например, кроссовки. Если вы вынуждены много времени проводить на улице или работаете в холодном помещении, это нужно обязательно учитывать при составлении гардероба. Пусть в нем будет подольше теплых, удобных, но красивых вещей.

Сотрудницам офисов со строгим дресс-кодом нет смысла приобретать огромное количество готических платьев с соответствующими аксессуарами. Все равно надеть такие наряды вы сможете только в особых случаях.

Учет бюджета

При выборе одежды для своего гардероба учитывайте свои финансовые возможности. Тем более что сейчас хорошие качественные вещи можно купить относительно недорого. Или посетить секонд-хенды. Традиция приобретения одного дорогого костюма, с которого приходилось буквально сдувать пылинки отошла в прошлое. Сейчас выбор очень богат.

Малоизвестные бренды достаточно часто предлагают недорогую качественную одежду, которая поможет создать гардероб и в любой ситуации чувствовать себя уверенно.

Уверенность в себе

Одна из причин, по которой мы порой отказываемся от желания надеть «то самое» платье и опять влезть в скучные надоевшие джинсы – боязнь осуждения. От этого чувства нужно избавляться. Помните, что свой образ мы составляем прежде всего для себя. Мнение окружающих по-своему интересно, но не должно заставлять нас усомниться в правильности выбора. Учет трендов, мода, уместность, безусловно, важны, но уверенность в себе намного значимее.