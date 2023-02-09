 

Российские военный продолжают разбирать завалы после землетрясения в Сирии

09.02.2023, 22:33, Новости дня
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Военные РФ в Сирии продолжают спасательные работы в Сирии после землетрясения, случившегося 6 февраля, за это время военные спасли из-под завалов 47 человек, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Он уточнил, что российские военные работают в провинциях Латакия, Алеппо и Хама. С 6 февраля спасено 47 человек, медицинская помощь оказана 225, передает РИА «Новости».

Кроме того, пострадавшим раздается гуманитарная помощь – 38,5 тонн продуктовых наборов и предметов первой необходимости.

Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. В Турции погибло более 17 тыс. человек. Возможные потери Турции из-за природной катастрофы оцениваются в 4 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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