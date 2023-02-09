Минобороны Бельгии решило обучить украинских военных управлению подводными дронами
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В Бельгию прибыли украинские военные, чтобы обучаться управлению подводными дронами, сообщила глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер.
Она уточнила в Twitter (заблокирован в России), что обучение украинских военный проходит в рамках Миссии ЕС по оказанию военного содействия Украине, передает РИА «Новости».
Проходить обучение украинцы будут по подводным системам, которые Бельгия Предоставляет Киеву.
Совет министров Бельгии в ноябре прошлого года утвердил передачу Украине десяти беспилотных подводных аппаратов производства компании ECA Robotics Belgium. Дроны могут обнаруживать все подводные угрозы: мины, шпионское оборудование.
Между тем Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что страна не будет поставлять Киеву боевые самолеты, так как сама нуждается в них.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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